        Haberler Gündem Güncel Gelin Müge, Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’ye yakalandı | Son dakika haberleri

        Gelin Müge, Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’ye yakalandı

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de bugün, damat Ümit cinayet dosyasının başrolü Müge Yazgan, jandarma komutanlığına imza vermeye giderken Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme muhabiri ve kameramanına yakalandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2025 - 21:30 Güncelleme: 24.12.2025 - 21:30
        Gelin Müge, agresif tavırlar sergileyerek cinayet dosyasını aydınlatmak isteyen Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ekibinin sorularına cevap vermedi.

        MÜGE SORULARDAN NEDEN KAÇIYOR?

        Yaklaşık 3 aydır devam eden konuda, dosyada bir kez bile yüzünü göstermeyen Müge’yi bu vesileyle tüm Türkiye görmüş oldu.

        Stüdyoda anne Döndü, abi İsmail, baba Ali ve abla Pınar sert sözlerle Müge’ye seslendi.

        “SAÇINA MAŞA YAPMIŞ, TOPUKLU AYAKKABI GİYMİŞ”

        Müge’nin imza vermeye giderken giydiği kombini hem stüdyoda hem de sosyal medyada tepki çekti. Müge’nin kombini, ölen kocası için imza vermeye giden bir kadın için fazla abartılı bulundu.

