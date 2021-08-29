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Koronavirüs paniği! Gelin pozitif çıkınca 24 kişi karantinaya alındı

Denizli'de koronavirüs paniği yaşandı. Kentin Çameli ilçesinde düğünden 1 gün sonra koronavirüs testi pozitif çıkan gelinin ardından damat ile birlikte düğüne katılan 23 kişi karantinaya alındı

Son dakika: Gelin pozitif çıkınca 24 kişi karantinaya alındı - Haberler
Gelin pozitif çıkınca 24 kişi karantinaya alındı
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İHA

Denizli’nin Çameli ilçesine bağlı Kolak Mahallesi'nde yaşayan Halise N. A. ile Muhammet S. çifti, 22 Ağustos günü mahalledeki okulun bahçesinde düzenlenen düğün ile hayatlarını birleştirdi.

İHA'nın haberine göre, düğünün ertesi günü rahatsızlanan gelin, yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Doktorların şüphe üzerine yaptığı koronavirüs testi pozitif çıkınca, çiftin düğünü mahalleli için kâbusa dönüştü.

Kırsal mahalleye gelen filyasyon ekipleri, düğünde gelin ile yakın temas eden kişilerle irtibat kurdu. Filyasyon ekiplerinin çalışmaları ve şikayetleri ortaya çıkan vatandaşların sağlık kuruluşlarına başvurmaları üzerine gelin Halise N.'nin ardından damat Muhammet S. ile birlikte düğüne katılan 23 kişi testlerinin pozitif çıkması veya temaslı oldukları gerekçesiyle karantinaya alındı.

Hızlı bir şekilde mahallede önlemleri artıran Çameli Kaymakamlığı, temaslı olabilecek veya şikayetleri oluşan vatandaşların bir an önce filyasyon ekipleriyle irtibata geçmesi için uyarı yaptı. Mahalledeki pozitif vaka sayısında ciddi bir artış yaşanması durumunda, toplu karantina tedbirinin uygulanabileceği belirtildi.

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