Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; 'Gelin Takımı 2' filminin galası, gerçekleştirildi.

Yönetmenliğini; Ayşe Balıbey ile birlikte senaryosunu yazan Doğa Can Anafarta'nın üstlendiği, filmin galasına başrol oyuncuları; Seda Bakan, Şebnem Bozoklu, Ecem Erkek ve Nilperi Şahinkaya'nın yanı sıra; Baran Bölükbaşı, Emrah Altıntoprak, Barış Yıldız, Ali Yoğurtcuoğlu ve çok sayıda kişi katıldı.

Ecem Erkek, Şebnem Bozoklu, Nilperi Şahinkaya ve Seda Bakan

'Gelin Takımı'nın devamı niteliğindeki filmde; dostluk, dayanışma ve sürprizlerle dolu bir yolculukla izleyicisine hem eğlenceli hem de duygu yüklü anlar yaşatmayı vaat ediyor.

Ali Yoğurtcuoğlu, Barış Yıldız, Baran Bölükbaşı ve Emrah Altıntoprak

"TERS KÖŞE YOL FİLMİ OLDU"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan filmin oyuncularından Seda Bakan; "İlk filmden biraz komik ve biraz macera yok. Ters köşe yol filmi oldu. Birazdan hep birlikte göreceğiz" dedi.

Seda Bakan

Şebnem Bozoklu ise "Bizim filmlerimiz her zaman meşhurdur bunu herkes bilir. Her sene mutlu ve biraz daha şaşırtan şeyler oluyor. Bu sene de şuna şaşırdık, senaryomuz çok daha çılgın. Helikopterler, trenler, gemiler aslında bir bond filmi çekmiş gibiyiz. Çok güzel geçti ve ilk film çok sevildiği için ikinci filmi yaptık ve bundan çok mutluyuz. İzleyecek herkese şimdiden çok teşekkür ediyoruz ve bizi yalnız bırakmazsanız çok mutlu oluruz" diye konuştu.

Şebnem Bozoklu

"DÖRT YAKIN ARKADAŞIN YOL HİKÂYESİ"

Nilperi Şahinkaya da "Bu bir yol hikâyesi. Dört yakın arkadaşının yol hikâyesi. Aynı zamanda içsel yorgunlukları ve o yolun sonunda herkesin iyi bir yola doğru eğildiğini görüyoruz diyebilirim. Hepsi kendi cevabını buluyor. Bana göre macera dolu ve kaotik bir film bekliyor herkesi" ifadelerini kullandı.

Nilperi Şahinkaya

Ecem Erkek ise "Çok keyifli, lise arkadaşları gibiydik. Macera dolu bir film oldu. Daha izlemedik biz de sizin gibi merak ediyoruz ve heyecanlıyız. Filmde benim partnerim yok gibi bir şeydi" dedi.

Ecem Erkek

"ÖZEL HAYATIMLA İLGİLİ BİR ŞEY SÖYLEMEYECEĞİM"

Filmi izlemeye gelenler arasında yer alan Pelin Akil de "Özel hayatımla alakalı çok bir şey söylemek istemiyorum" dedi.

Akil film ile ilgili ise "Bütün sevdiğim arkadaşlarım hep bir filmde buluştular. Ben de izlemek için çok heyecanlıyım. Umarım kaçırmamışımdır. Geçtiğimiz günlerde kısa da olsa yurt dışı seyahatlerimiz oldu. Ve şimdi yeni projeler var onları okuyorum ve değerlendiriyorum. Güzel bir şey olursa ben de yine o yeni set hayatına karışmak istiyorum. Şu sıralar müzik ile hayatımda gelişmeler var, onlar sürpriz olacak ve o yüzden şu an bir şey söylemek istemiyorum. Profesyonel anlamda sahne almak istiyorum geçmişten müzikal eğitimde olduğu için bunun için şarkı söylemek istiyorum bu benim hayalimdi" diye konuştu.