Gelinim Mutfakta 13 Haziran kim elendi kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı?
Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta'da haftanın finali bugün yapılıyor. Dört gelin ve kayınvalideleri arasında süren mücadelede, haftanın sonunda en düşük puanı alan yarışmacı programa veda ederken, en yüksek puanı toplayan gelin ise 10 altın bileziğin sahibi oluyor. Peki Gelinim Mutfakta 13 Haziran kim elendi kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı?
Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim merak ediliyor. Gelinler en yüksek puanı alarak altınların sahibi olmak istiyor. Puan durumuna göre elenen ve birinci olan isim belli oluyor. Gelinim Mutfakta'da 2-6 Haziran haftası Cuma günü programa veda eden isim Sahra gelin oldu. Peki 13 Haziran Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı?
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU?
Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen isim 13 Haziran puan durumuna göre belli olacak.
YARIŞMACILAR
NUR, EZGİ, SEREN, SAHRA
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Sezon finali serisinin dördüncü gününde çeyrek altının sahibi Ezgi oldu. Nur ise eksi 2 ceza puanı aldı.
EZGİ-18 puan
SAHRA- 10 puan
SEREN- 13 puan
NUR- 3 puan