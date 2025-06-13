Gelinim Mutfakta 13 Haziran kim elendi kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı?

Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim merak ediliyor. Gelinler en yüksek puanı alarak altınların sahibi olmak istiyor. Puan durumuna göre elenen ve birinci olan isim belli oluyor. Gelinim Mutfakta'da 2-6 Haziran haftası Cuma günü programa veda eden isim Sahra gelin oldu. Peki 13 Haziran Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı?