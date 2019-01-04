Gelinim Mutfakta haftanın birincisi belli oldu? Peki kim elendi? Soruları en sık araştırılanlar arasında yer aldı. Kanal D ekranlarında yayınlanan sunuculuğunu Fatih Ürek'in yaptığı Gelinim Mutfakta yarışmasında 4 Ocak 2019 Cuma tarihli yayınında en yüksek puanı alan gelin adayı 5 altın bilezik sahibi oldu. En düşük puanı alan gelin ise kayınvalidesi ile birlikte elendi. Bugünkü yarışmanın konuğu ise Lerzan Mutlu oldu. Ünlü şarkıcı seslendiği şarkıyla Ziyafet Hanım'ı gözyaşlarına boğuyor. Haftanın birincisi Yağnur mu, Ezgi mi, Elif mi, Rümeysa mı olacak?

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ (4 OCAK CUMA 2019)

Gelinim Mutfakta'da bu hafta Bisküvili Elmalı Pasta yapımı vardı. Kayınvalideler pastayı tatmalarının ardından puanlama yapti/

Günün en düşük puanını alan gelin: 7 puanla Elif oldu, ikinci isim ise, 9 puanla Yağmur,

Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi olan gelin ise, 14 puanla Rümeysa oldu.

Ezgi ise 13 puan aldı.

Haftanın en düşük puanını alan Yağnur ve Elif oldu. 40 puanla Elif ve kayınvalidesi Ziyafet Hanım en düşük puan alarak yarışmaya veda eden isim oldu.

GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'da kim kazandı? Sorusunun cevabı belli oldu. Haftanın en yüksek puanını alarak 5 altın bileziği kazanan isim 72 puanla Ezgi oldu.

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