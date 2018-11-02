Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim olacak? Gelinim Mutfakta'da kim elenecek? sorularının yanıtı, programın bugün yayımlanan bölümünde belli olacak. Rekabetin kızıştığı Gelinim Mutfakta'da bu hafta gelin ve kayınvalideler arasındaki gerilim artıyor. İşte Gelinim Mutfakta 2 Kasım 165. bölüm detayları...

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLACAK?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi bugün yapılan yemeklerin ve kayınvalidelerin oylamalarının ardından belli olacak. Haftanın en yüksek puanını alan gelini 5 altın bileziğin sahibi olacak.

Hafta finalinde kaynanalar arasında güzellik yarışı başlıyor!

Reyhan Hanım, kaynanalara doğal yollardan güzelleşmenin tüyolarını veriyor! Özüm ve Aleyna arasında hararetli kraliçe tartışması yaşanıyor!

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENECEK?

Gelinim Mutfakta'da bu hafta yine en az puan alan gelin ve kayınvalide yarışmaya veda edecek. Yarışmaya veda eden gelin ile kayınvalide belli olur olmaz haberimizden takip edebilirsiniz.

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