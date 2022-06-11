Gelinim Mutfak'ta yarışmasında bugün haftanın finali gerçekleştirildi. Hafta içi her gün 13:00'da başlayan programın izleyicileri Gelinim Mutfakta birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? sorularına yanıt arıyorlar. Haftanın son günü yapılan oylama sonrası 10 Haziran Gelinim Mutfakta puan durumu ve haftanın birincisi belli oldu. İşte 10 Haziran 2022 Gelinim Mutfakta son bölümünde yaşananlar...