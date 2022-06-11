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Gelinim Mutfakta kim elendi? 10 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Sorusu merak ediliyor. Gelinlerin yemek yaptığı, kayınvalidelerin puanladığı yarışma programında bugün haftanın final günü yaşanıyor. Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta 10 Haziran puan durumu belli oldu. İşte Gelinim Mutfakta haftanın birincisi

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    Gelinim Mutfakta kim elendi? 10 Haziran Cuma Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Puan durumu ile bu haftanın birinci olan ismi kim oldu?

    Gelinim Mutfak'ta yarışmasında bugün haftanın finali gerçekleştirildi. Hafta içi her gün 13:00'da başlayan programın izleyicileri Gelinim Mutfakta birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? sorularına yanıt arıyorlar. Haftanın son günü yapılan oylama sonrası 10 Haziran Gelinim Mutfakta puan durumu ve haftanın birincisi belli oldu. İşte 10 Haziran 2022 Gelinim Mutfakta son bölümünde yaşananlar...
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    Gelinim Mutfakta kim elendi? 10 Haziran Cuma Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Puan durumu ile bu haftanın birinci olan ismi kim oldu?

    GELİNİM MUTFAKTA'DA BU HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU?

    Gelinim Mutfakta'da 10 Haziran Cuma günü yani bugün çeyrek altını kazanan gelin Damla oldu. 

    Bu hafta 80 puan ile 5 altın bileziği kazanan ise Aslıhan oldu.
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    Gelinim Mutfakta kim elendi? 10 Haziran Cuma Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Puan durumu ile bu haftanın birinci olan ismi kim oldu?

    GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? 

    Açıklamaya göre; 6 Haziran itibarıyla 4 hafta boyunca hiçbir yarışmacı elenmeyecek 4 haftanın sonunda en yüksek puanı alan gelin 25 adet altın bileziğin sahibi olacak.
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    Gelinim Mutfakta kim elendi? 10 Haziran Cuma Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Puan durumu ile bu haftanın birinci olan ismi kim oldu?

    10 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN PUAN DURUMU
  • 05
    Gelinim Mutfakta kim elendi? 10 Haziran Cuma Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Puan durumu ile bu haftanın birinci olan ismi kim oldu?

    10 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN PUAN DURUMU

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