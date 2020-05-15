"Çok zorlu bir tedavi süreci geçirdim"

Gelinim Mutfakta birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? soruları yarışmanın bugünkü bölümünde cevap buldu. Gelinim Mutfakta'da yarışmaya damga vurmuş ve unutulmayan eski yarışmacılar geri döndü ve kıyasıya bir mücadele verdi.

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın 15 Mayıs 2020'de yayınlanan 525. bölümünde Reyhan-Neslihan Yıldırım, Nur-Kıymet Çoban, Hüsniye-Hatice Karabulut ve Çiğdem-Elif Akçam çiftleri "Kremalı Patetesli Köfte" yemeği için yarıştı.

Haftanın en düşük puanını alıp yarışmaya veda eden gelin 42 puanla Kıymet oldu.

GELİNİM MUTFAKTA BİRİNCİ KİM OLDU?

Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi Neslihan oldu.

Haftanın en düşük puanını alan iki gelini Kıymet ve Neslihan oldu.

Haftanın en yüksek puanını alıp 5 altın bileziği alan gelin 69 puanla Elif oldu.

Hatice ise 67 puan aldı.