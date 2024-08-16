16 Ağustos Gelinim Mutfakta puan durumu sonrası elenen ve birinci olan isim belli oluyor. En lezzetli yemeği yapan gelin yüksek puanları toplayınca birinci oluyor. Günün birincisi ve sonuncusu Aslı Hünel tarafından açıklanıyor. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi? 16 Ağustos Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı, hangi gelin birinci oldu?