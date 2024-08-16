Gelinim Mutfakta kim elendi? 16 Ağustos Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı, hangi gelin birinci oldu?
Hafta içi her gün ekrana gelen Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim merak ediliyor. 16 Ağustos Cuma günü gelinler en güzel tabağı yapmak için yarışıyor. En düşük puanı alan gelin elenirken en yüksek puanı alan gelin altın bileziğin sahibi oluyor. En son Gelinim Mutfakta'da Ayşenur gelin sadece en yakın rakibine 1 puan farkla kazandı. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi, bilezikleri kim aldı, hangi gelin birinci oldu? İşte 16 Ağustos Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim
16 Ağustos Gelinim Mutfakta puan durumu sonrası elenen ve birinci olan isim belli oluyor. En lezzetli yemeği yapan gelin yüksek puanları toplayınca birinci oluyor. Günün birincisi ve sonuncusu Aslı Hünel tarafından açıklanıyor. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi? 16 Ağustos Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı, hangi gelin birinci oldu?
GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
DÜN HANGİ GELİN ÇEYREK ALTIN SAHİBİ OLDU?
Gelinim Mutfakta Kanal D ekranlarında son sürat devam etti. Gelinlerin kusursuz tabak çıkarma yarışına kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi eklendi. Gelinim Mutfakta'da bugün Ayşenur gelin sadece en yakın rakibine 1 puan farkla kazandı. Gelinim Mutfakta günün çeyrek altınını Aysun ise sadece bir puanla kaçırmış oldu.
GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU
AYŞENUR- 18 puan
AYSUN- 17 puan
YASEMİN- 11 puan
SEDA- 5 puan