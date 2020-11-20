MasterChef Türkiye'de eleme adayı kim oldu?

Gelinim Mutfakta birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? soruları yarışmanın bugünkü bölümünde cevap buldu. Sunuculuğunu Onur Büyüktopçu'nun yaptığı Gelinim Mutfakta final heyecanı yaşanıyor. Gelinler 5 altın bilezik için en iyi tabağı çıkarmaya çalıştı. En düşük puanı alan yarışmacı ise yarışmaya veda etti. İşte 20 Kasım Gelinim Mutfakta son bölümünde yaşananlar...

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın 20 Kasım 2020'de yayınlanan son bölümünde haftanın en düşük puanını alan gelini 50 puanla Didem oldu.

GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI - 20 KASIM 2020

Haftanın en yüksek puanını alıp 5 altın bileziğin sahibi olan gelin 94 puanla Gizem oldu.