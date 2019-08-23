Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta'da kim elendi? sorularının yanıtı, programın bugün yayınlanan bölümüyle birlikte cevap buldu. İkinci sezonda da yarışmacılar arasındaki rekabetin kaldığı yerden devam ettiği Gelinim Mutfakta haftanın finalinde bugün Gülcan ve Hülya arasında sert tartışma çıktı. Peki yarışmaya kim veda etti? İşte Gelinim Mutfakta 23 Ağustos 335. bölüm detayları...

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi bugün yapılan yemeklerin ve kayınvalidelerin oylamalarının ardından belli oldu. Haftanın en yüksek puanını alan gelini, 5 altın bileziğin de sahibi oldu. Haftanın en yüksek puanını alan gelini Hatice oldu.

Hafta finalinde elenen gelin kaynanalardan helallik isteyen Hatice mi?

Reyhan-Ezgi Yıldırım, Besime-Gülcan Ekici, Hüsniye-Hatice Karabulut ve Zeynep-Hülya Bütün çiftleri "Otlu Börek" için yarıştılar!

Gülcan ve Hülya arasında sert tartışma çıkıyor!

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da bu hafta haftanın en düşük puanını alan gelini kayınvalidesi ile birlikte yarışmaya veda etti. Haftanın en düşük puanını alan iki gelini Hülya ve Gülcan oldu. Toplanan puanlar sonucunda haftanın en düşük puanını alan gelini 42 puanla Hülya oldu. Hülya ve kayınvalidesi Gelinim Mutfakta'ya veda etti. Hülya'nın gitmesinin ardından diğer yarışmacılar, Gülcan'ı işaret ederek asıl gitmesi gerekenin başka birisi olduğunu söyledi.