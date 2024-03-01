Hafta içi her gün Nursel Ergin'in sunuculuğunda Kanal D ekranlarında saat 13.00'de yayınlanan Gelinim Mutfakta'da dört gelin hafta boyunca rekabet ediyor. Gelinim Mutfakta'nın bugünkü yeni bölümünde bir gelin-kayınvalide elenirken 10 altın bilezik ile çeyrek altın sahibini buluyor. İşte, 1 Mart puan durumu ile Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi ve altınların sahibi hakkında merak edilenler...