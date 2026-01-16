Habertürk
        Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 16 Ocak 2026 Gelinim Mutfakta'da altınları kazanan isim açıklandı mı?

        Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 16 Ocak 2026 Gelinim Mutfakta'da altınları kazanan isim açıklandı mı?

        Gelinim Mutfakta haftanın finalinde gelinler kıyasıya yarışmaya devam ediyor. Gelinim Mutfakta günün birincisi 15 Ocak Perşembe günü Gözde oldu. Cuma günü eleme yapılacak ve en düşük puanı alan yarışmaya veda edecek. Gözde, Miyase, Kader ve Tuğba arasından sadece biri altınların sahibi olacak. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu, puan durumu nasıl?

        Giriş: 16.01.2026 - 11:24 Güncelleme: 16.01.2026 - 11:24
        1

        Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Gelinim Mutfakta’da 16 Ocak 2026 haftanın final heyecanı yaşanıyor. Günlerdir süren rekabetin ardından gelinler, 10 altın bilezik için son kez mutfağa giriyor. Peki, 16 Ocak 2026 Cuma günü Gelinim Mutfakta’da kim elendi, kim bilezikleri kazandı?

        2

        GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU?

        Gelinim Mutfakta birinci ve elenen isim henüz belli olmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacak.

        3

        YARIŞMACILARI

        Gözde

        Miyase

        Kader

        Tuğba

