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        Haberler Bilgi Magazin Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 22 Kasım Gelinim Mutfakta altın bileziği kim kazandı, puan durumu nasıl?

        Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 22 Kasım Gelinim Mutfakta altın bileziği kim kazandı?

        Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim haftanın finalinde belli oluyor. Gelinler her gün 1 çeyrek altın kazanırken haftanın finalinde büyük ödülün sahibi oluyor. En iyi tabağı hazırlayan yarışmacı birinci olurken en düşük puanı alan yarışmacı elenerek yarışmaya veda ediyor. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 22 Kasım Gelinim Mutfakta altın bileziği kim kazandı, puan durumu açıklandı mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2024 - 13:34 Güncelleme: 22.11.2024 - 13:34
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        Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? Tadım ve puanlamanın ardından da yarışmaya veda eden ve bilezikleri koluna takan isimler de açıklanıyor. Haftanın elenen ismi ve 10 altın bileziği alan gelini Gelinim Mutfakta sunucusu Aslı Hünel tarafından duyuruluyor. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 22 Kasım Gelinim Mutfakta altın bileziği kim kazandı?

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        GELINIM MUTFAKTA KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU?

        Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

        YARIŞMACILAR

        Aysun

        Ezgi

        Seren

        Beste

        3

        SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Aysun: 19 puan

        Ezgi: 17 puan

        Seren: 12 puan

        Gelinim Mutfakta'da bugün günün birincisi Aysun oldu. Aysun, dünkü başarıyla birlikte üst üste çeyrek altın kazandı. Haftanın ilk iki gününde ise çeyrek altınları Ezgi aldı.

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