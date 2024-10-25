Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 25 Ekim Gelinim Mutfakta altın bileziği kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 1480. bölümünde de gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin sahibi olacak. Hafta finali ile birlikte bir gelin ise kayınvalidesiyle birlikte programa veda edecek.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 14 - 18 Ekim haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi olan gelin Eda gelin oldu.