30 Ocak Cuma günü gelinler mutfakta en lezzetli tabakları çıkarmak için yarışırken, kayınvalideler ise kendi gelinlerini bulmak için ter döküyor. Hafta boyunca süren kıyasıya rekabette bugün son puanlar verilirken, bileziklerin sahibi ve veda eden isim merak konusu oldu. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 30 Ocak Gelinim Mutfakta altınları kim aldı?