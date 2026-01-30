Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 30 Ocak Gelinim Mutfakta altınları kim aldı?

        Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 30 Ocak Gelinim Mutfakta altınları kim aldı?

        Haftanın finaliyle ekrana gelen Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan ismi bugün açıklanıyor. En yüksek puanı alan gelin altınların sahibi oluyor. En düşük puanı alan gelin ise elenerek yarışmaya veda ediyor. Mutfakta zorlu mücadele sürüyor. Peki, 30 Ocak 2026 Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu, altınları kim aldı?

        Giriş: 30.01.2026 - 09:54 Güncelleme: 30.01.2026 - 09:54
        1

        30 Ocak Cuma günü gelinler mutfakta en lezzetli tabakları çıkarmak için yarışırken, kayınvalideler ise kendi gelinlerini bulmak için ter döküyor. Hafta boyunca süren kıyasıya rekabette bugün son puanlar verilirken, bileziklerin sahibi ve veda eden isim merak konusu oldu. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 30 Ocak Gelinim Mutfakta altınları kim aldı?

        2

        GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU?

        Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim henüz belli olmadı. Açıklanınca haberimzide yer alacaktır.

        GELİNİM MUTFAKTA SON BÖLÜMDE (29 OCAK) NELER OLDU?

        Haftanın dördüncü gününde Gelinim Mutfakta günün birincisi ve çeyrek altının sahibi eksi 2 puan almasına rağmen Miyase oldu. Bugün eksi 2 alan diğer yarışmacı da Alime'ydi.

        3

        Miyase - 19 puan

        Tuğba 15 puan

        Gözde- 11 puan

        Alime 9 puan

