Gelinim Mutfakta haftanın finaliyle bugün izleyici karşısına çıkıyor. Haftanın 1. olmak isteyen gelinler tabaklarını en güzel şekilde hazırlayarak kayınvalidelerin değerlendirmesine sunuyor. Tadım ve puanlamanın ardından da yarışmaya veda eden ve bilezikleri koluna takan isimler de açıklanacak. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu, altın bilezikleri kim aldı?