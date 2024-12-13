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        Haberler Bilgi Magazin Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta altın bilezikleri kim aldı, puan durumu nasıl?

        Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 13 Aralık Gelinim Mutfakta altın bilezikleri kim aldı?

        Haftanın finalinde Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim açıklanacak. Yarışmadaki 4 gelin, 10 altın bileziği kazanmak için hafta boyunca kıyasıya mücadele ediyor. Haftanın en düşük puanını alan gelin ve kayınvalide yarışmaya veda ediyor. En yüksek puanı alan yarışmacı ise birinci oluyor. Peki, 13 Aralık Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı, puan durumu nasıl?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2024 - 11:49 Güncelleme: 13.12.2024 - 12:57
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        Gelinim Mutfakta haftanın finaliyle bugün izleyici karşısına çıkıyor. Haftanın 1. olmak isteyen gelinler tabaklarını en güzel şekilde hazırlayarak kayınvalidelerin değerlendirmesine sunuyor. Tadım ve puanlamanın ardından da yarışmaya veda eden ve bilezikleri koluna takan isimler de açıklanacak. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu, altın bilezikleri kim aldı?

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        GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU?

        Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim henüz belli olmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

        SON BÖLÜMDE YARIŞMACILARIN ALDIKLARI PUANLAR

        12 ARALIK 2024

        AYSUN- 16 puan

        SELCAN- 16 puan

        BEYZANUR- 15 puan

        ROJDA- 7 puan

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        YENİ BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

        Gelinim Mutfakta 1515. Bölüm fragmanı yayınlandı. Zeynep Hanım'ın yol hikayesi herkesi çok güldürüyor!

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