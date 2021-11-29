"Tam hayal ettiğim gibi oldu"

29 Kasım Pazartesi günü Gelinim Mutfakta'nın takipçileri fenomen yarışmada bu hafta sunuculuk yapacak ismi araştırmaya başladı. Ünlü şarkıcı Demet Akalın, yeni sezona Gelinim Mutfakta'nın sunucusu olarak ekranlardaydı. Bir süre sonra yarışmanın sunuculuğunu bıraktığını açıklayan Demet Akalın'ın ardından Gelinim Mutfakta'nın bu haftaki sunucusunun kim olduğu merak ediliyor.

GELİNİM MUTFAKTA'NIN YENİ SUNUCU KİM?

Sunuculuğunu, her hafta bir ünlü ismin yapacağı Gelinim Mutfakta’nın 29 Kasım -3 Aralık haftası sunucusu Turgay Başyayla olacak.

— Kanal D (@KanalD) November 29, 2021

DEMET AKALIN GELİNİM MUTFAKTA'DAN NEDEN AYRILDI?

Fenomen magazin programı 2. Sayfa'da Demet Akalın'ın Gelinim Mutfakta'dan ayrıldığı iddia edilince Demet Akalın programa telefonla bağlandı. İddiaları doğrulayan Demet Akalın programdan 10 gün önce ayrıldığını açıkladı. Akalın programdan ayrılmasının nedeninin yoğun çalışma temposu olduğunu söyledi. Akalın telefon bağlantısında " Ben 5 gün konser üstüne 3 gün 15 saat çalışamam. Ben 2 gün diye anlaştım." dedi.