Gelinim Mutfakta puan durumu ve birincisi kim oldu? Sorusunun yanıtı programın bugün yayınlanan bölümüyle cevap buldu. Kayınvalideler ile gelinler arasında yine gerilim eksik olmadı. İşte, Gelinim Mutfakta son bölümünde yaşananlar...

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 15 Nisan 2020'de yayınlanan 503. bölümünde Reyhan-Neslihan Yıldırım, Ayten-Yağmur Öz, Hüsniye-Hatice Karabulut ve Özden-Burçin Saruhan çiftleri "Kıymalı Rulo Patates" için yarıştı.

Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi olan gelin 18 puanla Hatice

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU - 15 NİSAN 2020

Günün en düşük puanını alan gelini 6 puanla Burçin

Günün en düşük puanını alan ikinci gelini 10 puanla Neslihan

Yağnur 14 puan