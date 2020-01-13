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Gelinim Mutfakta puan durumu nedir? Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu 13 Ocak 2020

Gelinim Mutfakta'nın bugün yayınlanan bölümünde yine büyük bir heyecan yaşandı. En iyi tabağı çıkaran 4 yarışmacıdan biri günün birincisi oldu. Peki, 13 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumuna göre günün birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta

Gelinim Mutfakta puan durumu ve günün birincisi kim oldu? Sorusunun yanıtı, programın bugün yayınlanan bölümüyle birlikte cevap buldu. Yarışmacılar arasındaki rekabetin büyük olduğu Gelinim Mutfakta günün finalinde yarışmacılar arasında kaynanaya 'abla' demek tartışması damga vurdu. Bugünün yemeği Soğan Pidesiydi. İşte, Gelinim Mutfakta 13 Ocak 436. bölüm detayları...

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nınMutfakta'nın 13 Ocak 2020'de yayınlanan 436. Bölümde Çiğdem-Elif Akçam, Özden-Burçin Saruhan, Betül-Habibe SarıboyaSarıboya ve Macide-Aleyna Pırlak çiftleri "Soğan Pidesi" için yarıştılar.

Gelinim Mutfakta günün birincisi 14 puanla Betül oldu. Betül Sarıboya yarışmaya yeni katıldı.

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GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU - 13 OCAK 2020

Günün en düşük puanını alan gelini 12 puanla Elif ve Burçin oluyor.

Aleyna ise 13 puan elde ederek günü ikincilikle tamamlıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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