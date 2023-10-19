Gelinim Mutfakta Sultan Kebabı tarifi! Sultan Kebabı nasıl yapılır?

Özel günlerde tercih edilen bir yemek olmasının yanı sıra, gün içinde hazırlayabileceğiniz pratik ve göz dolduran kolay tarif Sultan Kebabı, bugün Gelinim Mutfakta yarışmasında yapıldı. Peki, Sultan Kebabı malzemeleri neler? Sultan Kebabı nasıl yapılır, tarifi nedir? İşte merak edilen soruların yanıtları...

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SULTAN KEBABI NASIL YAPILIR?

Krep hamuru için, un, yumurta, süt, tuz, karabiber ve kırmızı pul biberi bir karıştırma kabında iyice çırpın. Hamur çok akışkan olursa, azar azar un ekleyin.

Yağsız teflon tavada, küçük bir kepçe yardımıyla krepleri pişirin. Krepler çok kalın olmamalı. Et sotesi için, tencereye kıymayı koyun ve az miktarda su ile pişirin. Et suyunu çekip kavrulduktan sonra, sıvı yağ ve doğranmış soğanı ekleyin. Soğan yumuşadıktan sonra, mantarları ekleyin ve suyunu çekene kadar pişirin.

Biberleri ekleyip, çok az kavurun. Domates salçasını, pul biber, karabiber ve tuzu ekleyip, suyunu çekene kadar pişirin. Bir krep alın, üzerine iç harcından koyun ve borcama yerleştirin. Tüm krepleri ve iç harcı bu şekilde hazırlayın.

Beşamel sos için, tencereye tereyağı ve unu koyun ve kavurun. Üzerine sütü ekleyin ve hızlıca çırpın. Topaklanmaması için, sürekli karıştırın. Pişen beşamel sosu, kreplerin üzerine gezdirin. Rendelenmiş kaşar peyniri de üzerine serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, kaşar peyniri kızarana kadar pişirin.