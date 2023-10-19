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        Haberler Yaşam Gelinim Mutfakta Sultan Kebabı tarifi! Sultan Kebabı nasıl yapılır?

        Gelinim Mutfakta Sultan Kebabı tarifi! Sultan Kebabı nasıl yapılır?

        Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yemek yarışmasının bugün yapılan menüsünde Sultan Kebabı yer aldı. Konuyla ilgili araştırılan: "Sultan Kebabı malzemeleri neler? Sultan Kebabı nasıl yapılır, tarifi nedir?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2023 - 16:42 Güncelleme: 19.10.2023 - 16:42
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        Özel günlerde tercih edilen bir yemek olmasının yanı sıra, gün içinde hazırlayabileceğiniz pratik ve göz dolduran kolay tarif Sultan Kebabı, bugün Gelinim Mutfakta yarışmasında yapıldı. Peki, Sultan Kebabı malzemeleri neler? Sultan Kebabı nasıl yapılır, tarifi nedir? İşte merak edilen soruların yanıtları...

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        SULTAN KEBABI MALZEMELERİ NELER?

        Krep İçin;

        2 su bardağı süt

        1 su bardağı su

        2,5 su bardağı + 1yemek kaşığı dolusu un

        2 yumurta

        2 yemek kaşığı sıvıyağ

        1 çay kaşığı tuz

        İç Harcı İçin;

        Yarım kilo dana kuşbaşı

        1 adet kuru soğan

        2 tane kırmızı biber

        3-4 adet sivri biber

        Yarım kilo mantar

        2 adet domates

        Yeteri kadar sıvıyağ, tuz, kekik, karabiber, pul biber

        Beşamel Sos İçin;

        2 yemek kaşığı tereyağı

        3 yemek kaşığı un

        3 su bardağı süt

        1 fiske tuz

        Üzeri için;

        Yeteri kadar kaşar peyniri

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        SULTAN KEBABI NASIL YAPILIR?

        Krep hamuru için, un, yumurta, süt, tuz, karabiber ve kırmızı pul biberi bir karıştırma kabında iyice çırpın. Hamur çok akışkan olursa, azar azar un ekleyin.

        Yağsız teflon tavada, küçük bir kepçe yardımıyla krepleri pişirin. Krepler çok kalın olmamalı. Et sotesi için, tencereye kıymayı koyun ve az miktarda su ile pişirin. Et suyunu çekip kavrulduktan sonra, sıvı yağ ve doğranmış soğanı ekleyin. Soğan yumuşadıktan sonra, mantarları ekleyin ve suyunu çekene kadar pişirin.

        Biberleri ekleyip, çok az kavurun. Domates salçasını, pul biber, karabiber ve tuzu ekleyip, suyunu çekene kadar pişirin. Bir krep alın, üzerine iç harcından koyun ve borcama yerleştirin. Tüm krepleri ve iç harcı bu şekilde hazırlayın.

        Beşamel sos için, tencereye tereyağı ve unu koyun ve kavurun. Üzerine sütü ekleyin ve hızlıca çırpın. Topaklanmaması için, sürekli karıştırın. Pişen beşamel sosu, kreplerin üzerine gezdirin. Rendelenmiş kaşar peyniri de üzerine serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, kaşar peyniri kızarana kadar pişirin.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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