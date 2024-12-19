Gelir İdaresi'nden mazot ve viskideki vergi oranları iddialarına yanıt

AA muhabirinin Başkanlıktan edindiği bilgilere göre, bir milletvekilinin iddialarına dayanan, mazottan yüzde 20, viskiden yüzde 1 vergi alındığı haberleri gerçeği yansıtmıyor.

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu'na göre viskinin her bir litresinden 1.269,72 lira ÖTV ve yüzde 20 KDV alınıyor.

Piyasada satılan, alkol derecesi 40 olan, 1 litrelik ambalajdaki viskiden yaklaşık 508 lira ÖTV ve en az 200 ila 300 lira arasında değişen tutarlarda KDV alınıyor.