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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Gelir İdaresi'nden mazot ve viskideki vergi oranları iddialarına yanıt - İş-Yaşam Haberleri

        Gelir İdaresi'nden mazot ve viskideki vergi oranları iddialarına yanıt

        Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), mazottan yüzde 20, viskiden yüzde 1 vergi alındığı haberinin doğru olmadığını ifade etti. Bir litre viskideki vergi yükünün yüzde 62'ye kadar çıkabildiği belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 13:15 Güncelleme: 19.12.2024 - 13:15
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        Gelir İdaresi'nden mazot ve viskideki vergi oranları iddialarına yanıt
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        AA muhabirinin Başkanlıktan edindiği bilgilere göre, bir milletvekilinin iddialarına dayanan, mazottan yüzde 20, viskiden yüzde 1 vergi alındığı haberleri gerçeği yansıtmıyor.

        Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu'na göre viskinin her bir litresinden 1.269,72 lira ÖTV ve yüzde 20 KDV alınıyor.

        Piyasada satılan, alkol derecesi 40 olan, 1 litrelik ambalajdaki viskiden yaklaşık 508 lira ÖTV ve en az 200 ila 300 lira arasında değişen tutarlarda KDV alınıyor.

        Buna göre, şişedeki vergi yükü toplamda yüzde 45 ila yüzde 62 arasında değişiyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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