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Gelir İdaresi'nden varlık barışına ilişkin duyuru

Gelir İdaresi Başkanlığı, 31 Aralık'ta sona erecek varlık barışı uygulamasıyla ilgili duyuruda bulundu

Gelir İdaresi'nden varlık barışına ilişkin duyuru

Gelir İdaresi Başkanlığı daha önce 31 Aralık'a kadar uzatılan varlık barışı uygulamasıyla ilgili bir duyuru yayımladı ve bilgilendirme görseli paylaştı.

BDDK sitesinde yer alan duyuruda uygulamanın yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye’ye getirilerek serbestçe tasarruf edilebilmesi ve milli ekonomiye kazandırılması maksadıyla hayata geçirildiği hatırlatıldı.

Varlık barışıyla ilgili bilgilere Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sayfasında “Hızlı Erişim” alanında yer alan Varlık Barışı mikro sitesinden, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın doğrulanmış sosyal medya hesaplarından, Vergi İletişim Merkezi’nden (VİMER) yurt içi aramalar için 189, yurt dışı aramalar için ise 0090– 312-189-1122 numaralı telefon hattından ulaşılabileceği belirtildi.

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