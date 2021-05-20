Gelir kaybı desteği ne zaman yatacak? Soruları koronavirüs sebebiyle ekonomik açıdan sıkıntı yaşayan esnaf tarafından merak konusu oldu. 1000 lira gelir kaybı desteği ödemeleriyle ilgili ayrıntılar haberimizde...

GELİR KAYBI DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği yeni hibe ödemeleri kapsamında 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkarın 4 milyar 622 milyon liralık kaynakla buluşturulması hedeflendi. Esnafa gelir kaybı ödemeleri de mayıs ayı içerisinde yapılacak. Tam tarih ise henüz belli olmadı.

GELİR KAYBI VE KİRA DESTEĞİ HAKKINDA

Esnafa salgın döneminde verilen destekler gelecek dönemde de devam edecek.Bu kapsamda, lokanta, restoran, kafe, kıraathane ve spor salonu gibi birçok alana yönelik 1500 lira sigorta prim desteği bu ay sonuna kadar sürdürülecek.

Gelir kaybı, kira ve ciro kaybı desteklerinde başvurular halen alınıyor. Söz konusu destekler için son başvuru tarihi 31 Mayıs olarak belirlenmişti.

Bakanlığın 133 meslek kolunda 4 ay süreyle aylık 1000 lira olarak sağladığı "gelir kaybı desteği"nden halihazırda 1 milyon 35 bin 265 kişi yararlandı. Yapılan ödeme tutarı da 3 milyar 89 milyon 599 bin liraya ulaştı.

"Gelir kaybı desteği" şartlarına haiz, iş yerleri kira olan 165 bin 949 kişiye 4 ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer şehirlerde aylık 500 lira olmak üzere toplam 250 milyon 530 bin 490 lira kira desteği sağlandı.

"Ciro kaybı desteği" kapsamında da yiyecek ve içecek sektöründe faaliyet gösteren toplam 7 bin 306 işletmeye 78 milyon 256 bin 966,84 lira ödeme yapıldı.

Gelir kaybı desteği aylık 1000 lira olarak belirlenirken, 3 aylık süreçte toplamda 3 bin lira hibe desteği alınabilecek.

Gelir kaybı desteğine ek olarak esas faaliyetin yürütüldüğü iş yerinin kira olması halinde, büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde aylık 750 lira olmak üzere üç aylık toplamda 2 bin 250 lira, diğer yerlerde aylık 500 lira olmak üzere toplamda 1500 lira kira desteği yapılacak.

İş yeri kira bedelinin kira desteği tutarının altında olması durumunda ise iş yeri kira tutarı kadar kira desteği verilecek.

Şartların sağlanması durumunda gelir kaybı ile kira desteğinden aynı anda yararlanılabilecek.

Destek kapsamına giren birden fazla işletmesi olanlara vergi sicil kayıtlarındaki esas faaliyet konusu üzerinden sadece 1 kez destek yapılacak. Kira ödemesi yapılan birden fazla iş yeri bulunması halinde sadece 1 iş yeri için kira desteği sağlanacak.