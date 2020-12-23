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KDV'de indirim uygulaması 31 Mayıs'a kadar uzatıldı

Gelir Vergisi Kanununun 94. maddesinde yer alan kazanç ve iratlardan yapılacak vergi tevkifat oranlarıyla ilgili 30 Temmuz'da yapılan düzenleme 31 Mayıs 2021 tarihine kadar geçerli olacak. Temmuz ayında yapılan düzenleme, gelir vergisi kanununun 70. maddesinde yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden ve yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşlara ait diplomatik statüsü bulunmayan gayrimenkullerin kiralanması karşılığında yapılan kira ödemelerinden %20 tevkifat yapılmasını öngörüyordu.

Gelir tevkifatına düzenleme - Haberler
Reuters

Gelir Vergisi Kanununun 94. maddesinde yer alan kazanç ve iratlardan yapılacak vergi tevkifat oranlarıyla ilgili 30 Temmuz'da yapılan düzenleme 31 Mayıs 2021 tarihine kadar geçerli olacak.

Temmuz ayında yapılan düzenleme, gelir vergisi kanununun 70. maddesinde yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden ve yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşlara ait diplomatik statüsü bulunmayan gayrimenkullerin kiralanması karşılığında yapılan kira ödemelerinden yüzde 20 tevkifat yapılmasını öngörüyordu.

Ancak söz konusu karara eklenen geçici maddeyle bu kalemlerde yapılacak tevkifat oranı, 31 Aralık'a kadar yüzde 10 olarak belirlenmişti. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararıyla söz konusu karar eklenen geçici maddeye göre, 1 Ocak 2021'den 31 Mayıs 2021 tarihine kadar bu kapsamda yapılan ödemelerde tevkifat oranı yüzde 10 olarak uygulanmaya devam edecek.

Bu tarihten sonra ise bu oranlar yüzde 20 olarak uygulanacak. Kararla ayrıca, kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden yapılacak tevkifat oranının da 31 Mayıs 2021'e kadar yüzde 10 olarak uygulanması hüküm altına alındı.Gelir Vergisi Kanununun 94. maddesinde yer alan kazanç ve iratlardan yapılacak vergi tevkifat oranlarıyla ilgili 30 Temmuz'da yapılan düzenleme 31 Mayıs 2021 tarihine kadar geçerli olacak.

Temmuz ayında yapılan düzenleme, gelir vergisi kanununun 70. maddesinde yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden ve yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşlara ait diplomatik statüsü bulunmayan gayrimenkullerin kiralanması karşılığında yapılan kira ödemelerinden yüzde 20 tevkifat yapılmasını öngörüyordu. Ancak söz konusu karara eklenen geçici maddeyle bu kalemlerde yapılacak tevkifat oranı, 31 Aralık'a kadar yüzde 10 olarak belirlenmişti.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararıyla söz konusu karar eklenen geçici maddeye göre, 1 Ocak 2021'den 31 Mayıs 2021 tarihine kadar bu kapsamda yapılan ödemelerde tevkifat oranı yüzde 10 olarak uygulanmaya devam edecek. Bu tarihten sonra ise bu oranlar yüzde 20 olarak uygulanacak. Kararla ayrıca, kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden yapılacak tevkifat oranının da 31 Mayıs 2021'e kadar yüzde 10 olarak uygulanması hüküm altına alındı.

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