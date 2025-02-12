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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Gelir vergisi mükellef sayısı 2,6 milyonu aştı - İş-Yaşam Haberleri

        Gelir vergisi mükellef sayısı 2,6 milyonu aştı

        Türkiye'deki gelir vergisi mükellefi sayısı 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 5,2 artarak 2 milyon 606 bin 489'a yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 12:17 Güncelleme: 12.02.2025 - 12:17
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        Gelir vergisi mükellef sayısı 2,6 milyonu aştı
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        Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye'de geçen yıl aralık itibarıyla basit usulde gelir vergisi hariç vergi türlerine tabi faal mükellef sayısı yıllık bazda artış gösterdi.

        Gelir vergisi mükellef sayısı Aralık 2024 itibarıyla, 2023'e kıyasla 128 bin 355 artarak 2 milyon 606 bin 489'a ulaşırken, artış oranı yüzde 5,2 olarak kayıtlara geçti. Bu mükelleflerin 649 bin 759'u İstanbul'da, 188 bin 80'i Ankara'da, 175 bin 120'si de İzmir'de kayıtlı bulunuyor.

        Kurumlar vergisi mükellefi sayısı da söz konusu dönemde 48 bin 31 artarak 1 milyon 191 bin 375'e yükseldi, artış yüzde 4,2 oldu.

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        KİRA GELİRİ ELDE EDEN MÜKELLEF SAYISI YÜZDE 19,6 ARTTI

        Gelir stopaj vergisi mükellef sayısı geçen yıl itibarıyla 2023'e göre 189 bin 113 yükselerek 4 milyon 151 bin 166 olarak kayıtlara geçti. Bu kategorideki artış oranı yüzde 4,8 olarak hesaplandı.

        KDV mükellefi sayısı da bu dönemde 152 bin 880 artışla 3 milyon 705 bin 178'e ulaştı, artış oranı yüzde 4,3 oldu.

        Hazine ve Maliye Bakanlığının kira geliri elde eden mülk sahiplerine yönelik denetimleri mükellef sayısına da yansıdı. Geçen yıl gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ-kira geliri vergisi) mükellefi sayısı 443 bin 916 artışla 2 milyon 710 bin 366'ya ulaşırken, artış yüzde 19,6 olarak kayıtlara geçti.

        Söz konusu dönemde basit usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefi sayısı ise yüzde 1,4 azalarak 821 bin 849'a geriledi.

        Aralık 2024 itibarıyla vergi türlerinde faal mükellef sayıları ve bir önceki yıla göre değişim oranları şöyle:

        Vergi türü Aralık 2023 Aralık 2024 Değişim Oranı (yüzde) Yıllık fark
        Gelir Vergisi 2.478.134 2.606.489 5,2 128.355
        Gelir Stopaj Vergisi 3.962.053 4.151.166 4,8 189.113
        G.M.S.İ. 2.266.450 2.710.366 19,6 443.916
        Basit Usulde Gelir Vergisi 833.417 821.849 -1,4 -11.568
        Kurumlar Vergisi 1.143.344 1.191.375 4,2 48.031
        KDV 3.552.298 3.705.178 4,3 152.880
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