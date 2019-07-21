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HaberlerGündemGELİYOR! Meteoroloji'den son dakika Karadeniz için önemli uyarı - Haberler

Meteoroloji'den Karadeniz için önemli uyarı

HABERTURK.COM

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz kuvvetli sağanak yağışın etkisi altında olacak. Diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor

hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Sivas, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara’nın güneyinde kuzey ve kuzeydoğu, İç Anadolu’nun güneyinde ve doğusunda kuzey ve kuzeybatı, Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Doğu Anadolu'nun doğusunda mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer kuvvetli (40-60 Km/saat) esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 32°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

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