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Gelmiş geçmiş en komik spor salonu manzaraları!

Giriş: 04.04.2019 - 10:10 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Spor salonlarında karşımıza çıkan belli tipleri az çok sayabiliriz. Ayna karşısında fotoğraf çekilenler, 2 dakika çalışıp kaslarına bakanlar ve daha pek çok örnek verebiliriz konuyla ilgili. Bir de spor salonunda görüp görülebilecek en nadir tipler var ki biz de o kişilerin fotoğraflarını bir araya getirdik. İşte her spor salonunda karşılaşamayacağınız komik kareler...

  • 1Gelmiş geçmiş en komik spor salonu manzaraları!
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    Spor salonları şekle girmek, kilo vermek isteyen insanlarla dolu. 

  • 2Gelmiş geçmiş en komik spor salonu manzaraları!
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    Hal böyle olunca fitness merkezlerinde ilginç kişilerle karşılaşmak oldukça olası. Ancak her spor salonunda karşılaşamayacağınız komik görüntüler de yok değil. 

  • 3Gelmiş geçmiş en komik spor salonu manzaraları!
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    Sizler için spor salonlarının en komik karelerini bir araya getirdik.

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  • 37Gelmiş geçmiş en komik spor salonu manzaraları!
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