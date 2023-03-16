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Gelsin Hayat Bildiği Gibi 31. bölüm fragmanı yayınlandı

Show TV'nin ilgiyle takip edilen BKM imzalı dizisi 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 31. bölüm fragmanı yayınlandı
HABERTURK.COM

Sadi'nin izinin bulunduğu tanıtımda "Evlatlarıma, karıma bir zarar vermeyi düşünüyorsan bir daha düşün!" sözleri gerilimi yükseltirken Karabayır Lisesi'nde gençler arasında olay çıkıyor.

'GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ'NİN 31. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Başsavcıya gelen yeni görev yazısı Yılan ekibini bir araya toplar. Operasyon için ekip sahaya çıkacaktır ancak Sadi bu isimler arasında yoktur. Sadi'nin görevi olgunlukla karşılaması Songül'ü şaşırtsa da Sadi bu sefer gerçekten de verilen talimata uyacak mıdır? Aylin'in soğuk tavrından bir şeyler olduğunu anlayan Araz, konuşmak ister. Fakat gittikleri kafede yaşanan bir olay ilişkilerinin açığa çıkmasına sebep olacaktır. Bu tehlikeyi ortadan kaldırmak isteyen Aylin'in yardım istediği kişi kim olacaktır? Kıvanç'ın akşam yemeğinde yaptığı bir hamle Asuman'ın hoşuna gitmese de bu durumu Mert ve Derya'nın arasını açmak için kullanmaya karar verir. Derya kardeşi ile sevdiği adam arasında kalacaktır. İstanbul'da yeni bir sabah başlarken Sadi kendini hiç beklemediği bir ortamda bulur ve burada karşılaştığı yüz Sadi'nin bile beklemediği bir isim olur.

İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin 31. Bölüm 2. Tanıtımı;

Proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde'ye ait 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Pamir Pekin, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez, Melisa Bostancıoğlu ve Atilla Olgaç gibi deneyimli ve genç isimler bir arada.

'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00'de Show TV'de.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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