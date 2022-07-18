Karabayır Lisesi'nin gençleri adından söz ettirecek 0:00 / 0:00

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Perşembe akşamı SHOW TV'de ekran yolculuğuna başlayacak, yapımcılığını BKM'nin üstlendiği yeni dizi 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', çarpıcı hikayesi ve ustalarla genç oyuncuları buluşturan kadrosu ile seyircinin yeni favorisi olacak.

Dizide hayatlarında ikinci bir şans elde eden Sadi Payaslı ve ıslahevinden gönderilen beş gencin yolu Karabayır Lisesi'nde kesişecek. Ancak burada hiçbir şey bekledikleri gibi olmayacak. Karabayır Lisesi’nin belalı gençleri; Araz (Mustafa Açılan), Gizem (Nilsu Berfin Aktaş), Bora (Furkan Murat Uğur), Vural (Murat Göçmez), Sevda (Melisa Bostancıoğlu) ve Ozan (Deniz Sarıkaş) liseye yeni gelen beş gencin hayatını zindan edecek!

AYŞE KIRCA REHBER ÖĞRETMENİ ROLÜNDE

'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de genç oyuncu Ayşe Kırca ise rehber öğretmen 'Yeliz' rolünde izleyici karşısına çıkacak. Bu belalı lisede gençlere doğru yolu gösterebilmek için mücadele eden Yeliz Hoca, Sadi Payaslı ve ıslahevinden gönderilen beş gencin gelişiyle lisenin iyice karışması üzerine durumu kontrol altında tutmak için elinden geleni yapacak.

Yönetmenliğini Altan Dönmez'in üstlendiği, proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde'ye ait olan 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez gibi deneyimli ve genç isimler bir arada.

'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', perşembe akşamı 20.00’de SHOW TV'de başlıyor.