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'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de Sadi geçmişiyle yeniden karşılaşmak zorunda kaldı

Show TV’nin sevilen dizisi 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' dün akşam yeni bölümüyle izleyiciyle buluştu. Tansiyonun giderek yükseldiği final sahnesinde geçmişten gelen bir misafir, Sadi'nin tövbe ettiği dünyaya 'Yedi Emin' olarak son kez dönmesine sebep oldu

'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de Sadi geçmişiyle yeniden karşılaşmak zorunda kaldı
HABERTURK.COM

Show TV’nin BKM imzalı dizisi ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’ dün akşam heyecanın bir an olsun hız kesmediği bir bölümle izleyiciyle buluştu. Çarpıcı gelişmelerin yaşandığı bölümün final sahnesi merak uyandırırken, bölüm sosyal medyada trendlerde yerini aldı. #GelsinHayatBildiğiGibi etiketi yaklaşık 2 saat boyunca Twitter Türkiye’de TT listesinde kaldı.

Yayınlanan bölümde; Derya’ya evlenme teklif etmeye karar veren Kıvanç bu konuda Asuman’dan yardım istedi. Asuman’ın organizasyonuyla akşam yemeğinde herkes bir aradayken Kıvanç, Derya’ya evlenme teklif etti ancak ilk tepkiyi yıldızının barışmadığı Mert’ten aldı. Asuman, bu durumu Mert ve Derya’nın arasını açmak için kullanmaya karar verdi. Mert’in tepkisiyle kafası karışan Derya beklemek istediğini söyledi. Derya’nın cevabını duyan Kıvanç çok bozuldu. Yılan ekibi yeni bir operasyon için bir araya geldi. Mısırlı bir iş adamının usulsüz yollarla sahip olduğu Kleopatra’nın kolyesi, İstanbul’da bir sergide yer alınca ekip bu kolyeyi ele geçirmek için harekete geçti. Ancak planda Sadi’nin yer almaması ve Songül’ün görev icabı iş adamı ile yakınlaşması gözleri Sadi’ye çevirdi. Sadi sorun yokmuş gibi davransa da operasyon günü yapacağını yaptı ve Songül’ün yanında yer aldı. Aylin ve Araz’ın karıştıkları olay nedeniyle çekilen fotoğraflarının internet haberlerine sızması ilişkilerinin öğrenilme tehlikesini ortaya çıkardı. Haberin ortadan kaldırılması için Can’dan yardım isteyen Aylin, Can’ı büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Ancak tehlikeyi atlattığını düşünen çift, Gizem’e yakalanmaktan kurtulamadı.

Kleopatra Songül ve Markus Antonyus Sadi operasyonda;

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Tansiyonun giderek yükseldiği final sahnesinde ise geçmişten gelen bir misafir, Sadi’nin tövbe ettiği dünyaya ‘Yedi Emin’ olarak son kez dönmesine sebep oldu. İstanbul ve Ankara yeraltı dünyasının önde gelen isimleri Yedi Emin’in aracılığında bir araya geldi. Sadi’yi karşısında Yedi Emin olarak gören Servet büyük bir şok yaşadı.

İşte o anlar;

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GELECEK HAFTA NELER OLACAK?

Bölümün hemen ardından yayınlanan tanıtım ise merakı artırdı. Sadi, Ankara ve İstanbul yeraltı dünyasının önemli isimleriyle “Yedi Emin” olarak bir araya gelirken, Songül ve organize şube ekibinin bu yapılan toplantıyı konuşması dikkat çekiyor. Sadi ile buluşan başsavcının, “Bu sır şimdilik ikimiz arasında kalmalı, hem ülkenin güvenliği için hem de Songül’ün güvenliği için önemli olan bu!” demesi ise “Sadi ne yapıyor?” sorusunu akıllara getiriyor.

İşte 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin 32. Bölüm Tanıtımı;

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de.

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