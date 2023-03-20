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Songül, Servet'e ulaşabilmek için 'Yörük' lakaplı bir bağlantı bulduğunu söylerken, Servet'in Sadi'ye 'Yörük' demesi dikkat çekiyor. Songül adım adım Yörük lakaplı kişiye ulaşmaya çalışırken, yanı başında olan Sadi'nin ne yapacağı merak konusu oluyor. Aylin ise Araz ve arkadaşlarının arasında kalıyor.

İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin 32. Bölüm 2. Tanıtımı;

'GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ'NİN 31. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Derya'ya evlenme teklif etmeye karar veren Kıvanç bu konuda Asuman'dan yardım istedi. Asuman'ın organizasyonuyla akşam yemeğinde herkes bir aradayken Kıvanç, Derya'ya evlenme teklif etti ancak ilk tepkiyi yıldızının barışmadığı Mert'ten aldı. Asuman, bu durumu Mert ve Derya'nın arasını açmak için kullanmaya karar verdi. Mert'in tepkisiyle kafası karışan Derya beklemek istediğini söyledi. Derya'nın cevabını duyan Kıvanç çok bozuldu. Yılan ekibi yeni bir operasyon için bir araya geldi. Mısırlı bir iş adamının usulsüz yollarla sahip olduğu Kleopatra'nın kolyesi, İstanbul'da bir sergide yer alınca ekip bu kolyeyi ele geçirmek için harekete geçti. Ancak planda Sadi'nin yer almaması ve Songül'ün görev icabı iş adamı ile yakınlaşması gözleri Sadi'ye çevirdi. Sadi sorun yokmuş gibi davransa da operasyon günü yapacağını yaptı ve Songül'ün yanında yer aldı. Aylin ve Araz'ın karıştıkları olay nedeniyle çekilen fotoğraflarının internet haberlerine sızması ilişkilerinin öğrenilme tehlikesini ortaya çıkardı. Haberin ortadan kaldırılması için Can'dan yardım isteyen Aylin, Can'ı büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Ancak tehlikeyi atlattığını düşünen çift, Gizem'e yakalanmaktan kurtulamadı. Tansiyonun giderek yükseldiği final sahnesinde ise geçmişten gelen bir misafir, Sadi'nin tövbe ettiği dünyaya 'Yedi Emin' olarak son kez dönmesine sebep oldu. İstanbul ve Ankara yeraltı dünyasının önde gelen isimleri Yedi Emin'in aracılığında bir araya geldi. Sadi'yi karşısında Yedi Emin olarak gören Servet büyük bir şok yaşadı.

Proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde'ye ait 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Pamir Pekin, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez, Melisa Bostancıoğlu ve Atilla Olgaç gibi deneyimli ve genç isimler bir arada.

'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00'de Show TV'de.

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