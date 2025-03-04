Gemi adamları iaşe bedeli 325 liraya yükseltildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanlığımızın Resmi Gazete'de yayımlanan kararı ile iaşe servisi kurulmayan gemi adamlarına ödenecek iaşe bedeli 230 TL'den 325 TL'ye yükseltildi. Çalışan, işveren ve kamunun ortak kararı olan bu rakamın tüm taraflara ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.