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        Haberler Gündem Güncel Gemi adamları iaşe bedeli 325 liraya yükseltildi | Son dakika haberleri

        Gemi adamları iaşe bedeli 325 liraya yükseltildi

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile gemi adamlarına ödenen iaşe bedelinin 230 liradan 325 liraya yükseltildiğini duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 01:42 Güncelleme: 04.03.2025 - 01:42
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        Gemi adamları iaşe bedeli 325 liraya yükseltildi
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanlığımızın Resmi Gazete'de yayımlanan kararı ile iaşe servisi kurulmayan gemi adamlarına ödenecek iaşe bedeli 230 TL'den 325 TL'ye yükseltildi. Çalışan, işveren ve kamunun ortak kararı olan bu rakamın tüm taraflara ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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        #Resmi Gazete
        #çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
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