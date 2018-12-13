Geminid Meteor Yağmuru, astronomların görülmeye en çok değer meteor yağmuru olarak gösteriliyor. Geminid meteor yağmurlarında saatte 120 göktaşı düşecek. Tüm dünyada izleyenlere büyülü sahneler yaşatan Geminid Meteor Yağmuru, Türkiye'de merakla bekleniyor. Peki Geminid Meteor Yağmuru nasıl oluşuyor? İşte Geminid Meteor Yağmuru'na dair detaylar...

GEMİNİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN? TÜRKİYE'DEN İZLENECEK Mİ?

Geminid Meteor Yağmuru Aralık'ın 13'ünü 14'üne bağlayan gece, açık bir gökyüzü olan ve yeterince karanlık yerlerden izlenebilecek. Türkiye'de de gökyüzünün açık olduğu yerlerde, akşam saatlerinden itibaren izlenebilecek.

GEMİNİD METEOR YAĞMURU NASIL OLULUYOR?

Dünya her yıl güney etrafındaki yörüngesinde 940 milyon kilometre yol kat ediyor ve aynı yolu son yıllar, onyıllar ve yüzyıllar boyunca kuyruklu yıldızlar ve metorlar da dolaştı ve güneşin yörüngesinde kalıntılar bıraktı.

Dünya her yıl bu kalıntıların yanından geçiyor ve geçtiğinde de meteor yağmurları oluşuyor.

Bunların en görmeye değer olanları da Ağustos'taki Perseid yağmuru ve Aralık'ta görülen Geminid yağmuru.

Meteor yağmurlarındaki görüntü her yıl değişiyor ancak bu geceki Geminid yağmurunun en görmeye değer meteor yağmuru olabileceği belirtiliyor.

"Meteor yağmurlarının kralı" olarak bilinen Geminid, 3200 Phaethon adlı sönük bir kuyrukluyıldızın, Güneş etrafındaki yörüngesinde dönerken arkasında bıraktığı kaya parçalarıyla oluşuyor.

GOOGLE'DAN GEMİNİD METEOR YAĞMURU DOODLE'I

Google bu özel gökyüzü olayı için bir Doodle hazırladı. İşte Google'ın Geminid Meteor Yağmuru Doodle'ı ve bu Doodle için paylaştığı özel açıklama:

Antik Yunan tanrısı Apollo'nun oğlunun adını taşıyan 3200 Phaethon, yörüngesini güneşimize Merkür'den daha yakına getiren bir asteroittir. İlk olarak 35 yıl önce uydu verileriyle keşfedilen Phaethon, muhteşem Geminid meteor yağmurlarını her Aralık ayında Dünya atmosferine getirmekten sorumludur. 1800'lerin ortalarından bu yana geçen her yıl, gece gökyüzündeki sarımsı sarı ışıkların çoğalması daha da artmıştır.

Geçtiğimiz yılki supermoon göksel ışık şovunu takdir etmeyi zorlaştırmasına rağmen, sözde “kaya kuyruklu yıldızı”, Aralık ayının sonundaki 6,4 milyon mil toprakta geldi. Bu, bu yıl bir faktör olmayacak.

Hava açıksa, 2018 Gemenides'i izlemek için gelmiş geçmiş en iyi yıl olmalıydı. Bu yüzden isimleri Takımyıldızı'ndan geliyor gibi görünüyorlar. Teleskop ya da dürbüne gerek yok: Phaethon'un enkaz yolundan gelen parçalar, 13 Aralık günü saat 9'dan sonra, gece yarısından sonra saatte 120 kadar meteor ile zirveye çıkmalı. Kozmik toz, başka bir uçan cisimle çarpışmadan kaynaklanmış olabilir, ama dünya atmosferinde normal olarak dağıldığı için yeryüzüne herhangi bir Geminid iniş tehlikesi çok azdır.

(Youtube Geminid Meteor Yağmuru'nu canlı yayınlayacak)

Günümüzün slayt gösterisi Doodle 1 , Geminidlerin yolunu gökyüzünü aydınlatan Dünya atmosferi boyunca izliyor. Phaethon'un yörüngesi onu güneşin yakınında yönlendirdiği için, aşırı ısı kırılmasına ve orbital yolunda bir iz kalıntısı bırakmasına neden olur. Her Aralık ayında, Dünya'nın yörüngesi, bize 3200 Phaethon ve enkaz çöküşleri boyunca, saatte 79.000 mil (127.000 km) atmosfere ulaşır. Yeryüzü atmosferinde, Geminidlerin radyanı (ya da ortaya çıktığı görüldüğü gibi),meteor yağmuru ismini alan İkizler takımyıldızıdır.

En iyi görüntüleme koşulları için, mümkün olduğunca şehir ışıklarından uzaklaşın, Güney ile yüzleşin ve en üstteki ya da daha yüksek yerdeki en büyük şovlardan birinin tadını çıkarırken sıcak giyinmeyi unutmayın.

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