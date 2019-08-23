Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem

Gemlik sahilinde bir kadına ait cansız beden bulundu

DHA

Bursa'nın Gemlik ilçesindeki sahilde bir kadına ait cansız beden bulundu. Polis ekiplerince, cesedin kime ait olduğunu belirlemek için çalışma başlatıldı.

Bursa

Akşam saatlerinde Gemlik sahilinde kayalıklara yakın bölgedeki suyun içinde bir kadının hareketsiz halde yattığını görenler durumu polise bildirdi. Gemlik Emniyet Müdürlüğü ve sağlık ekiplerinin bölgeye gelmesinin ardından, iskelede polis ekiplerince güvenlik önlemleri alındı.

DHA'nın haberine göre Sahil Güvenlik ekibinin gelmesiyle cesedi denizden çıkarılan kadının üzerinde herhangi bir kimlik bulunamadı. Cansız bedenin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldığı ve kayıp başvurularının değerlendirildiği bildirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kasık ağrısı şikayetiyle geldi, karnından 2 kg'lık ur çıktı
GÜNDEMKasık ağrısı şikayetiyle gitti... Karnından çıktı!
DGS tercihleri son gün ne zaman? DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
GÜNDEMDGS tercihleri son gün ne zaman?
30 Ağustos provası ve töreni nedeniyle bu yollar trafiğe kapatılacak
GÜNDEMValilik açıkladı! Bu yollar trafiğe kapıtılacak
KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den son dakika KPSS tarihi açıklaması
GÜNDEMKPSS sonuçları ne zaman açıklanır?
SON DAKİKA: Bergama'da orman yangını
GÜNDEMBergama'da korkutan yangın
THK Merkez Denetleme Kurulu yangınlardan 68 gün önce THK yönetimini uyarmış!
GÜNDEMTHK'yı THK Denetleme Kurulu da uyarmış!
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Bodrum'dan yasa dışı yollarla kaçmak isteyen kaçak göçmenler yakalandı
GÜNDEMTurist görüntüsü vererek kaçmaya kalkıştılar
Sağlık Bakanı Koca: Sağlık çalışanına şiddet uygulayanlar savcılığa sevk edilecek
GÜNDEMSağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklama
Cinayet zanlısı kadın kıyafetiyle yakalandı
GÜNDEMCinayet zanlısı kadın kıyafetiyle yakalandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X