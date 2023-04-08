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GEN Türkiye’den deprem bölgesi için stratejik eylem planı

Global Girişimcilik Networkü (GEN) Türkiye’nin Genel Kurul toplantısı gerçekleşti. 2023 yılında yapacakları çalışmalarla deprem bölgesinin yaralarını sarmayı ve depremin etkilerini azaltmayı hedeflediklerini vurgulayan GEN Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Aydın, "Bu yıl Afet Dijital Platformu oluşturmanın yanında ortak çalışma alanları kurulmasını desteklemek, istihdam gelişimini destekleyecek eğitimler düzenlemek ve afetlerle ilgili çalışma yürüten startup’lara destek olmak önceliğimiz olacak” dedi

GEN Türkiye’den deprem bölgesi için stratejik eylem planı
HABERTURK.COM

200 ülkede aktif çalışmalar yürüten Global Girişimcilik Networkü’nün (GEN) bir parçası olarak 2020 yılında Habitat Derneği idari yönetiminde kurulan GEN Türkiye’nin ilk Genel Kurul toplantısı gerçekleşti.

Nevzat Aydın’ın Yönetim Kurulu Başkanlığını sürdüreceği yeni dönemde GEN Türkiye’nin Yönetim Kurulu’nda ise Başak Karaca, Cihat Alagöz, Civan Sözkesen, Didem Altop, Emine Erdem, Gökçe Kabatepe, Göktekin Dinçerler, Gülden Yılmaz, Mehmet Keteloğlu, Nevzat Aydın, Ozan Acar, Sezai Hazır, Sezen Yeşil ve Tal Garih bulunuyor.

GEN Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Aydın'ın açılış konuşması ile başlayan toplantıda GEN Türkiye’nin 2022 yılı faaliyetleri değerlendirilirken, 2023 yılı stratejisi açıklandı.

GEN Türkiye’nin bu yılki çalışmalarının ana odağı 6 Şubat tarihinde 11 ilde büyük yıkıma yol açan Kahramanmaraş merkezli depremin etkilerini azaltmak ve depremden etkilenen bölgelerin kalkınmasına katkı sağlamak olacak.

Bu kapsamda Afet Dijital Platformu kurulması hedeflenirken, kurumsal kapasite ve istihdam gelişimini destekleyecek dijital yetkinlik eğitimlerinin planlanması, ortak çalışma alanlarının kurulmasına destek olunması ve afetlerle ilgili çalışma yürüten startup’ların fonlanması başlıkları önceliklendirilecek.

'İSTİHDAM EĞİTİMLERİ PLANLIYORUZ'

GEN Türkiye olarak 2023 stratejilerini yaşanan deprem felaketinin etkisini azaltmak ekseninde oluşturduklarını vurgulayan GEN Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Aydın, "Bu çerçevede afetler özelinde bireylerin kendilerini korumak için gerekli hazırlıkları, afet sırasında ve sonrasında yapmaları gerekenleri, ihtiyaç duyulabilecekleri farklı kaynakları içeren ve doğru bilgiye erişimi amaçlayan bir Afet Dijital Platformu kurulmasına destek olmayı hedefliyoruz. Ayrıca afetten etkilenen bölgelerdeki yerel işletmelerin kurumsal kapasitesini ve bölgedeki insanların yetkinliklerini geliştirerek o işletmelerde istihdam edilebilirliğini kolaylaştıracak eğitimler vermeyi planlıyoruz. Afetler ile ilgili çalışmalar yürüten startup’ların fonlanması ve ilgili startup’lara mentorluk desteği verilmesi de 2023 yılı stratejimizde yer alıyor” dedi.

105 BİN KİŞİYE ULAŞTI

Verilen bilgiye göre, GEN Türkiye kurulduğu Aralık 2020'den bu yana düzenlediği etkinliklerle yaklaşık 105 bin kişiye ulaştı.

Bugüne kadar Global Girişimcilik Haftası (GGH) aracılığıyla 81 ilde ve KKTC'de girişimcilik ekosisteminin pek çok oyuncusuna erişildi.

14 startup maddi ve ayni yardımlarla desteklendi.

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