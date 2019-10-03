Ailesi zor bir karara imza attı

Mahmut Acaröz'ün haberine göre, Balıkesir’de futbolun sevilen isimlerinden Kemal Karagözoğlu, ölümünün ardından organ bekleyen 5 hastaya umut ışığı oldu. Futbol hayatına Ayvalıkgücü Belediyespor’da başlayan Kemal Karagözoğlu, Göztepe, Torbalıspor, Bucaspor, Gömeç Belediyespor ve son olarak da Sakaryaspor forması giydi. Aktif futbol kariyerine son verdikten sonra teknik adam olarak görev yapmaya başlayan Kemal Karagözoğlu, ilk deyimini 2018-2019 sezonunda Gömeç Belediyespor’da yaşadı.

1 HAFTA ÖNCE RAHATSIZLANDI

27 Eylül’de geçirdiği rahatsızlığın ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’ne tedavi altına alınan Kemal Karagözoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sevilen spor adamının beyin ölümünün gerçekleşmesinden sonra zor bir karara imza atan kederli ailesinin verdiği onayla organları 5 hastaya umut oldu.

İl Sağlık Müdürlüğü, 40 yaşındaki Kemal Karagözoğlu’na yapılan tüm tetkik tedavi ve müdahalelere rağmen 1 Ekim 2019 tarihinde beyin ölümünün gerçekleştiğini ailenin organ bağış onayıyla Karagözoğlu’ndan alınan organların 5 hastaya umut ışığı olduğunu bildirildi.