Genç çiftçilere hibe miktarı artırılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam Genç çiftçilere hibe miktarı artırıldı
ABONE OL

Genç çiftçilere hibe miktarı artırılıyor

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci genç çiftçilere yönelik Uzman Eller Projesi ile verilen hibe desteğinin 100 bin liradan 250 bin liraya çıkarılacağını açıkladı

Genç çiftçilere hibe miktarı artırıldı
HABERTURK.COM

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci "Genç çiftçilerimize yönelik Uzman Eller Projesi ile verdiğimiz hibe desteğimizi 100 bin liradan 250 bin liraya çıkaracağız" açıklamasında bulundu.

Bakan Kirişci 2022 yılına ilişkin gerçekleştirdiği değerlendirme toplantısında Kasım sonu itibarıyla tarım sektörünün 26.8 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini ifade etti. Bugün itibarıyla tahıl koridorundan 633 gemi ile 16.9 milyon ton tahıl ve gıda ürünü taşındığı bilgisini paylaştı.

Bakan Kirişci, bunun yanında "Tarım ve Orman Bakanlığımız bünyesinde 6 bine yakın yeni personel istihdam edeceğiz" diye konuştu.

2022'de verilen desteklere ilişkin verileri de paylaşan Bakan Kirişci "10418 orman köylümüze ve 9 tarımsal kalkınma kooperatifine 531 milyon TL hibe ve sıfır faizli kredi desteği verdik" dedi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

'2023'te bankaların karı azalabilir, batık kredi oranı artabilir'
İŞ-YAŞAM TÜFEX kârı olmayacak, batık artabilir
Küresel piyasalar haftaya iyimser başladı
İŞ-YAŞAM Küresel piyasalar haftaya iyimser başladı
Almanya'ya ihracatta rekor kırıldı
İŞ-YAŞAM Almanya'ya ihracatta rekor kırıldı
Sigarada 4 liralık fiyat artışının 2.8 lirası vergi sisteminden
İŞ-YAŞAM Sigara zammının 2,8 lirası sistemden
Küresel piyasalarda gözler ABD'nin enflasyon verilerine çevrildi
İŞ-YAŞAM ABD'nin enflasyon verileri bekleniyor
Castrol dünyada en hızlı Türkiye'de büyüdü
İŞ-YAŞAM Castrol dünyada en hızlı Türkiye'de büyüdü
BİM, ocak ayı boyunca 500 ürünün fiyatını sabitledi
İŞ-YAŞAM Fiyat sabitleme furyası sürüyor
Bakanlıktan ikinci el elektronik eşya ithalatı açıklaması
İŞ-YAŞAM Bakanlıktan ikinci el elektronik eşya ithalatı ...
Bakan Nebati: 76 milyar lirayı aşan vergi kaçağını önledik
İŞ-YAŞAM "76 milyar lirayı aşan vergi kaçağını önledik"
Dünyada gıda fiyatları aralıkta düştü
İŞ-YAŞAM Dünyada gıda fiyatları aralıkta düştü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.