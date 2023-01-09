Genç çiftçilere hibe miktarı artırılıyor

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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci "Genç çiftçilerimize yönelik Uzman Eller Projesi ile verdiğimiz hibe desteğimizi 100 bin liradan 250 bin liraya çıkaracağız" açıklamasında bulundu.

Bakan Kirişci 2022 yılına ilişkin gerçekleştirdiği değerlendirme toplantısında Kasım sonu itibarıyla tarım sektörünün 26.8 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini ifade etti. Bugün itibarıyla tahıl koridorundan 633 gemi ile 16.9 milyon ton tahıl ve gıda ürünü taşındığı bilgisini paylaştı.

Bakan Kirişci, bunun yanında "Tarım ve Orman Bakanlığımız bünyesinde 6 bine yakın yeni personel istihdam edeceğiz" diye konuştu.

2022'de verilen desteklere ilişkin verileri de paylaşan Bakan Kirişci "10418 orman köylümüze ve 9 tarımsal kalkınma kooperatifine 531 milyon TL hibe ve sıfır faizli kredi desteği verdik" dedi.