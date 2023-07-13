Genç mimar kuduz hastalığına yenildi!

Kendi beslediği köpek bir şekilde bir yerlerden hastalık kapıp azgınlaşıyor. Akabinde veterinere götürüyor ve veterinere saldıracağı sırada kendi kolunu kaptırıyor. Arkadaşlarıyla bir etkinliğe katılıyor ve ondan sonra fenalaşıyor, kuduz belirtileri gösteriyor. Bunun neticesinde de hastaneye gidiyor. Daha sonra da yoğun bakım süreci derken bugün maalesef kötü haberi aldık. Başımız sağ olsun."

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, yaklaşık 1 ay önce köpeğinin ısırması sonucu kuduz şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden kişi, toprağa verildi.

AA'da yer alan habere göre 12 Haziran Pazartesi günü köpeği tarafından ısırılan, Siverek Devlet Hastanesi'ndeki ilk tedavisinin ardından sevk edildiği Gaziantep'teki özel bir hastanede kurtarılamayan mimar Lütfü Seray (30), memleketi Siverek ilçesine getirildi.

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Yakınları tarafından teslim alınan Seray'ın cenazesi, Siverek ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından Tokdemir Mezarlığı'ndaki aile kabristanında defnedildi. Cenazeye Seray'ın ailesi, yakınları ve meslektaşları ile vatandaşlar katıldı. Seray'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getiren arkadaşı Yusuf Üçyol, AA muhabirine, Seray'ın hayvanlarla çok güçlü bir bağı olduğunu söyledi.

"KENDİ BESLEDİĞİ KÖPEK HASTALIĞI KAPMIŞ" Seray'ın köpeğini evinin içerisinde ve bürosunda beslediğini anlatan Üçyol, şöyle konuştu: REKLAM "Kardeşimiz maalesef kendi beslediği köpeğin kurbanı oldu. Şu an onun üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendi tedbirsizliği mi, kader mi diyelim bilmiyoruz. Çok üzgünüz, böyle bir olayın yaşanmasını biz de istemezdik. Kendi beslediği köpek bir şekilde bir yerlerden hastalık kapıp azgınlaşıyor. Akabinde veterinere götürüyor ve veterinere saldıracağı sırada kendi kolunu kaptırıyor. Arkadaşlarıyla bir etkinliğe katılıyor ve ondan sonra fenalaşıyor, kuduz belirtileri gösteriyor. Bunun neticesinde de hastaneye gidiyor. Daha sonra da yoğun bakım süreci derken bugün maalesef kötü haberi aldık. Başımız sağ olsun."