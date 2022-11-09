Kuduz tedavisi gören Mustafa'yı kaybettik! 0:00 / 0:00

Kuduz tanısıyla Ankara'da tedaviye alınan 10 yaşındaki Mustafa Erçetin, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşam savaşını kaybetti. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ'NDEN AÇIKLAMA Hacettepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, “Üniversitemiz İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi, Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nde kuduz tanısıyla tedavi gören 10 yaşındaki hasta, tüm müdahalelere rağmen bugün öğleden önce hayatını kaybetti” denildi. "DERİN ÜZÜNTÜ İÇİNDEYİZ" Açıklamada, Hacettepe Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Bülent Cengiz’in konuyla ilgili "Aşıyla önlenebilecek bir hastalıktan dolayı bir evladımızı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerindeyiz" dediği belirtildi.

BEŞ KARDEŞTEN İKİNCİSİYDİ Bitlis'in Adilcevaz ilçesi Göldüzü köyünde yaşayan, beş kardeşin ikincisi olan ve 12 Eylül'den sonra kuduz bir köpek tarafından ısırılan Mustafa Erçetin, olaydan bir ay sonra Adilcevaz'da ailesi tarafından doktora götürülmüştü.

KOLUNDA KAŞINTI OLMUŞTU Kolundaki kaşıntı nedeniyle annesi tarafından hastaneye götürülen küçük Mustafa'nın yapılan tetkiklerin ardından kuduz olduğu belirlenmiş; Ankara'ya sevk edilmişti.

21 EKİM'DE TEDAVİYE ALINMIŞTI Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildiğinde su korkusu, kaslarda kasılma ve saldırganlık gibi belirtiler gösteren küçük çocuk o gün kendisine zarar vermemesi için uyutulmuştu.

KUDUZ VİRÜSÜ BEYİN VE OMİRİLİĞE SIÇRAMIŞ Tedavi süreci yoğun bakımda devam eden çocuğun beyin ve sinir sistemine kuduz virüsünün ulaştığı bilgisi verilmiş; yoğun bakımda uyutularak ağrı kesici ilaçlarla tedavi uygulanmıştı.

DOKTORU, "DURUMU KRİTİK" DEMİŞTİ Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Bülent Cengiz. Mustafa Erçetin'in son durumuyla ilgili Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Bülent Cengiz, Habertürk'e yaptığı açıklamada, "Hastamız geldiğinde kuduz virüsü beyin ve omuriliğe yayılmıştı. Ümit veremeyiz ama ümitsiz de konuşamayız. Ekip olarak ne gerekiyorsa yapıyoruz. Büyük beklenti içinde değiliz; durumu kritik" demişti.