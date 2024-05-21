GençBizzTech’te finalistler belli oldu
İlkokuldan liseye kadar öğrencileri girişimci zihin yapısıyla yetiştirmeyi hedef alan Genç Başarı Eğitim Vakfı'nın Türkiye İş Bankası iş birliği ile hayata geçirdiği GençBizzTech programında finale kalan 5 girişim açıklandı. Deprem ve özel eğitim alan öğrencilere yönelik girişimlerin ön plana çıktığı programın finali 8-9 Haziran tarihinde gerçekleşecek
Türkiye İş Bankası ve Genç Başarı Eğitim Vakfı’nın (GBEV), fen liselerinde eğitim gören öğrencilerin teknoloji ve bilim odaklı girişimler geliştirmelerine imkan tanımak; yaratıcılıklarını ve problem çözme yeteneklerini artırmalarına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği GençBizzTech Projesi’nde finalistler belli oldu.
Türkiye genelinde eğitim gören 49 fen lisesinden 352 takımın girişimleriyle gerçekleşen programda 5 finalist finalde yarışmaya hak kazandı. Adıyaman’dan Atechna; Antalya’dan Çizgi Tasarım; Balıkesir’den Edutech ve Simuzel ve Tokat’tan Genç Beyin’ler takımlarının seçilen girişim fikirleri 8-9 Haziran tarihinde fikirlerini sunacak.
Finalist Projeler:
EduTech- Balıkesir / Şehit Turgut Solak Fen Lisesi
Proje, özel eğitim öğrencilerinin derslerde daha etkili öğrenmelerini sağlamak için geliştirildi.
Çizgi Tasarım- Antalya / Göynük Fen Lisesi
Raspberry Pi ve Python tabanlı yazılım, YOLO görüntü işleme teknolojisi kullanarak görüntüleri metne ve metinleri sese dönüştürüyor.
Genç Beyinler- Tokat / Yılmaz Kayalar Fen Lisesi
Proje, tatil planlama sürecini dönüştüren yenilikçi bir platform olarak tasarlandı.
Atechna - Adıyaman / Adıyaman Fen Lisesi
Özel eğitime ihtiyacı olan çocukların öğrenme süreçlerine destek olmak amacıyla geliştirilen mobil uygulama, yapay zekâ ile güçlendirilmiş özelleştirilmiş eğitim materyalleri sunuyor.
Simuzel – Balıkesir / Şehit Turgut Solak Fen Lisesi
Proje, uygun maliyetle herkesin 15 dakikada katılabileceği etkili deprem eğitimleri sunmayı amaçlıyor.