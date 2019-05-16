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Gençler işinden memnun kazancından değil

HABERTURK.COM

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) "İstatistiklerle Gençlik 2018" araştırmasına göre, geçen yıl itibarıyla Türkiye nüfusunun yüzde 15,8'ini 15-24 yaş grubundaki genç nüfus oluşturdu. İstihdamda ve eğitimde olmayan gençlerin oranı yüzde 24,5 olurken, istihdamdaki gençlerin yüzde 76'sı işinden memnuniyetini belirtti. Kazancından memnun olanların oranı ise yüzde 48,7'de kaldı

gençler
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; Türkiye toplam nüfusu 2018 yılı sonu itibariyle 82 milyon 3 bin 882 iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 971 bin 396 oldu. Genç nüfus, toplam nüfusun yüzde 15,8'ini oluşturdu. Genç nüfusun, yüzde 51,2'sini erkek nüfus, yüzde 48,8'ini ise kadın nüfus oluşturdu.
 
Nüfus projeksiyonlarına göre, genç nüfus oranının 2040 yılında yüzde 13,4, 2060 yılında yüzde 11,8 ve 2080 yılında yüzde 11,1 olacağı öngörüldü.
 
Genç nüfus oranının en yüksek olduğu il Hakkari oldu

ADNKS sonuçlarına göre; 2018 yılında genç nüfus oranının en yüksek olduğu il, yüzde 25,4 ile Hakkari oldu. Bu ili, yüzde 23,5 ile Şırnak ve yüzde 22,7 ile Siirt izledi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu iller ise sırasıyla; yüzde 12,8 ile Muğla, yüzde 13 ile Balıkesir ve yüzde 13,5 ile İzmir oldu.
 
Kadınlarda yükseköğretimde net okullaşma oranı yüzde 47,4'e yükseldi

Türkiye'de 2016/'17 öğretim yılında yüzde 41,7 olan yükseköğretim net okullaşma oranı, 2017/'18 öğretim yılında yüzde 45,6'ya yükseldi. Yükseköğretim net okullaşma oranı cinsiyete göre incelendiğinde; erkeklerde bu oran yüzde 39,6'dan yüzde 44'e yükselirken kadınlarda yüzde 43,9'dan yüzde 47,4'e yükseldi.
 
Gençlerde işsizlik oranı yüzde 20,3 oldu

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre; gençlerde işsizlik oranı, 2017 yılında yüzde 20,8 iken 2018 yılında yüzde 20,3 olarak gerçekleşti. Genç erkeklerde işsizlik oranı bir önceki yıla göre 0,2 puan azalarak yüzde 17,6 olurken, genç kadınlarda bu oran bir önceki yıla göre 0,8 puan azalarak yüzde 25,3 oldu.

Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı 2018 yılında yüzde 24,5 oldu. Bu oran genç erkeklerde yüzde 15,6, genç kadınlarda ise yüzde 33,6 oldu.
 
İstihdamdaki gençlerin yüzde 53,3'ü hizmet sektöründe yer aldı

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre; gençlerde istihdam oranı bir önceki yıla göre incelendiğinde; gençlerin istihdam oranı 2018 yılında 0,7 puan artarak yüzde 35 oldu. Cinsiyete göre incelendiğinde; istihdam oranının genç erkeklerde 1 puan artarak yüzde 46,4 ve genç kadınlarda ise 0,4 puan artarak yüzde 23,4 olduğu görüldü.

Genç istihdamı sektörlere göre incelendiğinde ise; istihdam edilen gençlerin yüzde 16,6'sının tarım sektöründe; yüzde 30'unun sanayi sektöründe; yüzde 53,3'ünün ise hizmet sektöründe yer aldığı görüldü. İstihdam edilen genç erkeklerin yüzde 14,1'inin tarım sektöründe, yüzde 36'sının sanayi sektöründe, yüzde 49,9'unun hizmet sektöründe yer aldığı görülürken genç kadınların yüzde 21,8'inin tarım, yüzde 17,9'unun sanayi, yüzde 60,4'ünün ise hizmet sektöründe yer aldığı görüldü.
 
Gençlerde dışsal yaralanma ve zehirlenme nedeniyle ölümler daha fazla oldu 
 
Ölüm nedeni istatistikleri sonuçlarına göre; 2018 yılında 15 ve üzeri yaştaki bireylerin ölüm nedenleri incelendiğinde; ölüm vakalarının yüzde 40,2'sinin dolaşım sistemi hastalıkları nedeniyle oluştuğu görülürken gençlerde ise ölüm vakalarının yüzde 48,8'inin dışsal yaralanma ve zehirlenme nedeniyle oluştuğu görüldü. Dışsal yaralanma ve zehirlenme nedeniyle ölüm oranı, genç erkeklerde yüzde 54,9 iken genç kadınlarda yüzde 32,9 oldu.
 
Gençlerde iyi huylu ve kötü huylu tümörler nedeniyle gerçekleşen ölüm oranı yüzde 12,1 olurken bu oran genç erkeklerde yüzde 10,7, genç kadınlarda ise yüzde 15,7 olarak gerçekleşti.
 
Genel sağlık durumundan memnun olan gençlerin oranı yüzde 85,5 oldu
 
Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre; 2018 yılında, 18 ve üzeri yaştaki bireylerden genel sağlık durumundan memnun olduğunu beyan edenlerin oranı yüzde 70,3 oldu. Genel sağlık durumundan memnun olduğunu beyan eden genç bireylerin oranı yüzde 85,5 olurken bu oran genç erkeklerde yüzde 86,9, genç kadınlarda ise yüzde 84 oldu.
 
Gençlerde İnternet kullanım oranı yüzde 93 oldu

Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre; İnternet kullanım oranı 16-24 yaş grubundaki gençler için 2017 yılında yüzde 90 iken 2018 yılında yüzde 93'e yükseldi. İnternet kullanım oranı, 2018 yılında genç erkeklerde bir önceki yıla göre 3,6 puan artarak yüzde 96,9, genç kadınlarda ise 2,3 puan artarak yüzde 89 oldu.
 
Gençlerin yüzde 55,4'ü mutlu olduğunu belirtti

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre; 2018 yılında kendisini mutlu olarak beyan eden 18-24 yaş grubundaki gençlerin oranı yüzde 55,4 oldu. Mutluluk oranı, 2018 yılında genç erkeklerde yüzde 53,5, genç kadınlarda ise yüzde 57,2 olarak gerçekleşti.
 
Gençlerin mutluluk kaynağında sağlık ilk sırada yer aldı

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre; 2018 yılında gençlerin mutluluk kaynağı olan değerlerinde ilk sırayı yüzde 50,5 ile sağlık aldı. Bunu, yüzde 20 ile başarı, yüzde 18,9 ile sevgi izledi. Genç erkeklerde ve kadınlarda mutluluk kaynağı olan değerlerde ilk sıra değişmezken ikinci sırada erkeklerde yüzde 23,8 ile başarı, kadınlarda yüzde 23 ile sevgi yer aldı. Erkeklerin mutluluk kaynağı olan değerlerde üçüncü sırayı yüzde 14,9 ile sevgi, kadınlarda ise üçüncü sırayı yüzde 16,1 ile başarı aldı.
 
Gençlerin yüzde 76'sı işinden memnun olduğunu belirtti

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre; 2018 yılında gençlerin yüzde 76'sı çalıştığı işinden memnunken yüzde 48,7'si elde ettiği kazancından memnun oldu. Genç erkeklerde çalışılan işten duyulan memnuniyet oranı yüzde 77,2, elde ettiği kazanç memnuniyeti ise yüzde 48,3 olurken genç kadınlarda bu oranlar yüzde 73,8 ve yüzde 49,4 olarak gerçekleşti.
 
Gençlerin yüzde 58,3'ü almış olduğu eğitimden memnun oldu

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre; 2018 yılında gençlerin yüzde 58,3'ü şimdiye kadar almış olduğu eğitimden memnun olduklarını beyan etti. Genç erkeklerin yüzde 57,7'si almış oldukları eğitimden memnun olurken bu oran genç kadınlarda yüzde 59 oldu.
 
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