        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Gençlerbirliği: 2 - Eyüpspor: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Gençlerbirliği: 2 - Eyüpspor: 2 | MAÇ SONUCU

        Türkiye Kupası B Grubu 3. haftasında Gençlerbirliği ile Eyüpspor, 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte Gençlerbirliği puanını 7'ye, Eyüpspor ise 4'e çıkardı.

        Giriş: 04.02.2026 - 19:53 Güncelleme: 04.02.2026 - 19:53
        Dört gollü maçta kazanan yok!
        Türkiye Kupası B Grubu 3. haftasında Gençlerbirliği ile Eyüpspor kozlarını paylaştı. Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabaka 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

        Ev sahibini 2-0 öne geçiren golleri 12'de Dal Varesanovic ve 24. dakikada penaltıdan Ensar Kemaloğlu atarken, konuk ekibe beraberliği getiren golleri ise 34 ve 44. dakikalarda Angel Quinones kaydetti.

        Bu sonucun ardından Başkent ekibi puanını 7'ye, İstanbul temsilcisi ise 4'e yükseltti.

        Türkiye Kupası'nın bir sonraki haftasında Gençlerbirliği, Aliağa F.A.Ş'ye konuk olacak. Eyüpspor, Konyaspor'u ağırlayacak.

