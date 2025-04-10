Gençlerbirliği: 2 - Ümraniyespor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Gençlerbirliği, evinde Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti. 80'da Sinan Osmanoğlu ve 90+2. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun golleriyle geri dönen Gençlerbirliği, puanını 57'ye yükseltti.73. dakikada Lucas Joao'nun gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Ümraniyespor ise haftayı 46 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Gençlerbirliği ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Gençlerbirliği oldu.
Ev sahibine 1-0 gerideyken galibiyeti getiren golleri ise 89'da Sinan Osmanoğlu ve 90+2. dakikada Metehan Mimaroğlu attı. Konuk ekibin tek golünü ise 60. dakikada Cebio Soukou kaydetti.
İstanbul temsilcisinde forma giyen Benny, 50. dakikada penaltı kaçırırken, Lucas Joao ise 73. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
Bu sonucun ardından Gençlerbirliği puanını 57'ye yükseltirken, Ümraniyespor ise 46 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Ümraniyespor, evinde Esenler Erokspor'u ağırlayacak.