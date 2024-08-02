Gençlerbirliği 4 oyuncu ile anlaşmaya vardı!

Gençlerbirliği, takımın orta saha ve hücum bölgelerine önemli takviyeler yaptı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Michal Nalepa, Oghenekaro Etebo, Ensar Kemaloğlu ve kanat oyuncusu Mete Kaan Demir ile anlaşmaya varıldı.

1'inci Lig’de mücadele eden Gençlerbirliği, yeni sezon için transfer çalışmalarına hız verdi. Orta saha ve hücum hattına yeni takviyeler yapan başkent temsilcisi, Michal Nalepa, Oghenekaro Etebo, kanat oyuncusu Mete Kaan Demir’i (kiralık) kadrosuna kattı. Başkent temsilcisinin geçen sezon kadrosunda yer alan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Ensar Kemaloğlu’nun ise 2024-2025 sezonu bitecek olan sözleşmesi2 yıl daha uzattı.

OGHENEKARO PETER ETEBO GENÇLERBİRLİĞİ’YLE İMZALADI

Gençlerbirliği, Nijeryalı orta saha oyuncusu Oghenekaro Peter Etebo’yla 2 yıllık anlaşmaya imza attı. Yeni sezon transfer çalışmalarını devam ettiren kırmızı-siyahlı başkent ekibi, 28 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu Oghenekaro Peter Etebo’yla anlaştı. 2020/21 sezonunda Galatasaray'ın Stoke City'den kiraladığı Peter Etebo bu defa Gençlerbirliği 2 yıllık anlaşma imzaladı. Nijeryalı 28 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu, futbol kariyeri boyunca sırasıyla; Feirense, Warri Wolves FC, Las Palmas, Stoke, Getafe, Galatasaray, Watford, Aris, takımları formasını giydi.

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TECRÜBELİ ORTA SAHA NALEPA İLE 3 YILLIK ANLAŞMA Gençlerbirliği, Michal Jan Nalepa’yı kadrosuna kattı. Kırmızı-siyahlı başkent ekibi, son olarak Çorum FK A.Ş. forması giyen Polonyalı orta saha oyuncusu Michal Jan Nalepa ile anlaştı. Gençlerbirliği 29 yaşındaki başarılı orta saha oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşmeye imza attı. Türkiye’de Giresunspor, Sakaryaspor A.Ş. ve son olarak Çorum FK A.Ş. formaları giyen Michal Jan Nalepa, Polanya’nın Arka Gdynia ve Jagiellonia gibi takımların kadrosunda yer aldı. Polonyalı oyuncu 2020-2021 sezonunda başlayan Türkiye macerasında 1. ligde toplam 87 maçta forma giyerken oynadığı takımlara 8 gol 21 asist katkı sağladı.

METE KAAN DEMİR TEKRAR KİRALANDI Gençlerbirliği, Eyüpspor oyuncusu Mete Kaan Demir’i sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı. 1'inci Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 2022-2023 sezonu kadrosunda kiralık olarak yer alan, gösterdiği performansla Gençlerbirliği camiasının ve sporseverlerin takdirini toplayan Mete Kaan Demir’i yeniden kadrosuna kattı. Kırmızı-siyahlı başkent ekibi, İkas Eyüpspor oyuncusu Mete Kaan Demir’le 2024-2025 sezonu sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı. Futbola Almanya’nın Schott takımının altyapısında başlayan Mete Kaan Demir, kariyeri boyunca; Hannover 96 II, Rams Başakşehir FK, Eskişehirspor, İkas Eyüpspor, Gençlerbirliği, PAS Giannina takımlarının formasını giydi.