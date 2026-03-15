        Haberler Bilgi Gündem Gençlerbirliği - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Gençlerbirliği - Beşiktaş maçı muhtemel 11'ler!

        Gençlerbirliği - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Trendyol Süper Lig'de 26. hafta heyecanı Ankara'da yaşanacak. Beşiktaş, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelirken siyah-beyazlı ekip Galatasaray yenilgisinin ardından yeniden galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor. Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Gençlerbirliği ise sahasında kritik puanlar için mücadele edecek. Gençlerbirliği - Beşiktaş maçı canlı yayın bilgisi...

        Giriş: 15.03.2026 - 17:36 Güncelleme:
        Süper Lig’in 26. haftasında Beşiktaş, Ankara deplasmanında Gençlerbirliği’ne konuk oluyor. Siyah-beyazlılar zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılarak ligde yeni bir çıkış yakalamak isterken, ev sahibi Gençlerbirliği de alt sıralardan kurtulma hedefiyle sahaya çıkacak. Karşılaşmanın saati, yayın bilgileri ve muhtemel 11’ler futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Gençlerbirliği - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

        GENÇLERBİRLİĞİ - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

        Beşiktaş ve Gençlerbirliği, bu akşam (15 Mart) karşı karşıya geliyor. Eryaman Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak ve beIN SPORTS 1 - 4K ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

        LİGDE 96. RANDEVU

        İki takım, Süper Lig'de 96. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan maçlarda siyah-beyazlılar 54 galibiyet alırken, Ankara temsilcisi ise sahadan 10 kez galip ayrıldı.

        Taraflar, 31 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Lig maçlarında Beşiktaş, 154 kez rakip ağları havalandırırken, Gençlerbirliği ise 66 golle siyah-beyazlılara karşılık verdi.

        BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER:

        Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Cerny, Orkun, Asllani, Olaitan, Oh.

