Gençlerbirliği - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Trendyol Süper Lig'de 26. hafta heyecanı Ankara'da yaşanacak. Beşiktaş, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelirken siyah-beyazlı ekip Galatasaray yenilgisinin ardından yeniden galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor. Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Gençlerbirliği ise sahasında kritik puanlar için mücadele edecek. Gençlerbirliği - Beşiktaş maçı canlı yayın bilgisi...
Beşiktaş ve Gençlerbirliği, bu akşam (15 Mart) karşı karşıya geliyor. Eryaman Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak ve beIN SPORTS 1 - 4K ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.
LİGDE 96. RANDEVU
İki takım, Süper Lig'de 96. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan maçlarda siyah-beyazlılar 54 galibiyet alırken, Ankara temsilcisi ise sahadan 10 kez galip ayrıldı.
Taraflar, 31 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Lig maçlarında Beşiktaş, 154 kez rakip ağları havalandırırken, Gençlerbirliği ise 66 golle siyah-beyazlılara karşılık verdi.