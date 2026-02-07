Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, "Natura Dünyası" ile isim sponsorluğu anlaşması imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Başkent'in Trendyol Süper Lig'deki temsilcisi Gençlerbirliği, kulübün ekonomik yapısını güçlendirme çalışmaları kapsamında Spor ve sporcuya her daim destek olan Natura Dünyası ile sezon sonuna kadar sürecek olan isim sponsorluğu anlaşmasına imza attı. Yapılan anlaşmayla birlikte kırmızı-siyahlı başkent ekibi, sezon sonuna kadar 'Natura Dünyası Gençlerbirliği' adıyla mücadele edecek" denildi.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde düzenlenen sponsorluk anlaşmasına Gençlerbirliği Başkanı Haydar Arda Çakmak, Başkan Yardımcıları Ahmet Turgut ve Ali Osman Avşar, Tesisten Sorumlu Asbaşkan Ahmet Orkun Taştan, Disiplin Kurulu Üyesi Baran Öncü ile Natura Dünyası Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Fırat katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Haydar Arda Çakmak, verdiği maddi, manevi desteklerle daima spor ve sporcunun yanında olduğunu hissettiren Natura Dünyası'na teşekkür ederek, bu tür işbirliklerinin kulübün sürdürülebilir başarısı için hayati önem taşıdığını vurguladı.