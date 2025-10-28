Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel dönemi!
Gençlerbirliği, teknik direktör Volkan Demirel ile 1.5 yıllığına anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Kulübümüz, profesyonel futbol A takım teknik direktörlüğü için Volkan Demirel ile 1,5 yıllığına anlaşmaya varmıştır.
Teknik Direktörümüz Volkan Demirel ve ekibine hoş geldin diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz.
BODRUM FK KARNESİ
Volkan Demirel son olarak çalıştırdığı Bodrum FK'deki görevinden 3 Şubat 2025'te ayrılmıştı. Volkan Demirel, Bodrum FK'nin başında çıktığı 13 maçta 0.77'lik puan ortalaması tutturdu.