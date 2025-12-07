Habertürk
        Gençlerbirliği'nden Volkan Demirel açıklaması!

        Gençlerbirliği'nden Volkan Demirel açıklaması!

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, bugün oynadığı Fatih Karagümrük maçı sonrası istifasını açıklayan teknik direktör Volkan Demirel ile yollarını ayırdığını açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 19:43 Güncelleme: 07.12.2025 - 19:43
        Gençlerbirliği'nden Volkan Demirel açıklaması!
        Gençlerbirliği, bugün oynadığı Fatih Karagümrük maçı sonrası istifasını açıklayan teknik direktör Volkan Demirel ile yollarını ayırdığını açıkladı.

        Başkent ekibinden yapılan açıklama şu şekilde: "Bugün oynanan Fatih Karagümrük karşılaşması sonrası istifa ettiğini açıklayan Teknik Direktörümüz Volkan Demirel’in bu kararı yönetim kurulumuz tarafından kabul edilmiştir. Çalıştığı kısa sürede oyuncularımızın sevgisini ve takdirini kazanan Teknik Direktörümüz Volkan Demirel’le ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

