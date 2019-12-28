Süper Lig’in 17. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşan Gençlerbirliği, 12. dakikasında 10 kişi kaldığı mücadelenin 23. dakikasında güçlü rakibi karşısında Ayite’nin golüyle 1-0 öne geçerken, bu sezon bütün deplasman maçlarında gol atmayı başardı.

Beşiktaş maçı öncesinde 7 deplasman karşılaşmasına çıkan ve bu mücadelelerde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Başkent ekibi, her maçta fileleri havalandırmayı başarmıştı.

Beşiktaş karşısında da 23. dakikada golü bulan Kırmızı-siyahlılar, 8. deplasman maçını da boş geçmedi. Takımın golcü isimleri Stancu ve Sio’nun yokluğuna rağmen gol bulan Hamzaoğlu’nun öğrencileri, bu sezon teknik direktör değişiminin ardından çıktığı her maçta gol atmayı başarmıştı.